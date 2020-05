Valmadrera: chiusi i varchi d'accesso piazzale del mercato e l'area giochi di Parè

Nella giornata di ieri, martedì 5 maggio, a Valmadrera si è proceduto alla chiusura dei varchi d'accesso al piazzale del mercato ambulanti e del mercato agricolo. La misura è stata presa per consentire, nel rispetto delle disposizioni anti "Covid-19", a partire dal prossimo giovedì 7 maggio, l'accesso contingentato presso l'area mercatale solo dall'ingresso principale, tenendo separato l'ingresso e l'uscita mediante l'utilizzo di alcune transenne già piazzate in loco e pronte per essere posizionate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Contestualmente l'Amministrazione ha provveduto, così come stabilito dal Dpcm del 26 aprile, all'interdizione dell'area giochi per i bambini, posti nell'area del pratone di Parè, per evitare la formazione di assembramenti.

Gallery