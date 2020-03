Il Lecchese ricorda le vittime del Coronavirus: minuto di silenzio a Valmadrera, Civate e Malgrate

Così come chiesto dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Lecco, nelle persone del presidente Claudio Usuelli e del sindaco Virginio Brivio, i comuni del Lecchese hanno ricordato le persone che hanno perso la vita nel corso della pandemia di Coronavirus tuttora in corso. Varie cerimonie si sono tenute nel Lecchese, in Val San Martino e sul Lago come altrove: non hanno mancato l'appuntamento anche sindaci e parroci di Civate, Valmadrera e Malgrate, tre comuni limitrofi che hanno listato le bandiere a lutto.

«Come in tutti i Comuni di Italia, a mezzogiorno, davanti all’entrata del Municipio di Valmadrera con le bandiere a mezz’asta dell’Italia, della Regione Lombardia e dell’Europa, al suono solenne delle campane, il sindaco ha dato inizio a un minuto di silenzio dedicato a tutti i defunti dell’ultimo mese, che non hanno avuto l'occasione di un conforto particolare, in particolare per quelli colpiti dal Coronavirus, con un pensiero di gratitudine per tutti gli operatori sanitari che lavorano per salvare vite umane a rischio della propria. A seguire il momento di silenzio, il Parroco don Isidoro ha rivolto una benedizione a tutti questi defunti e alla città, concludendo con la preghiera del Padre Nostro», ha spiegato il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi.

«Con don Andrea, parroco della Parrocchia San Leonardo - Malgrate, nel minuto di silenzio di oggi, alle ore 12, in ricordo delle vittime dell'epidemia e a sostegno delle loro famiglie. In segno di rispetto, bandiere a mezz'asta per accompagnare questo momento di raccoglimento», ha fatto sapere il Comune di Malgrate.

A Civate la Protezione Civile ha trasmesso l'appuntamento in diretta su Facebook:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.