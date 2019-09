Miss Italia, la Valle San Martino fa il tifo per Mariagrazia

Dalla Valle San Martino alla finale di Miss Italia. Mariagrazia Donadoni, bellissima 18enne residente a Caprino Bergamasco, è approdata alle fasi finali del celebre concorso nazionale. Questa sera, venerdì 6 settembre, in diretta su Rai Uno da Jesolo andrà in scena la selezione che incoronerà la bellezza simbolo del nostro Paese. Ottanta le ragazze in gara, tra cui Mariagrazia, che avrà il numero 61 e potrà essere votata anche da casa con il televoto, oltre al sostegno su Instagram e gli altri canali social della manifestazione giunta all'80esima edizione.

Nel Calolziese è già partito il tam tam social tra amici e compaesani per sostenerla. Vincitrice del titolo di Miss Rocchetta Bellezza Lombardia, Mariagrazia è Nata a Bergamo. Alta 1,75, occhi verdi, capelli castano dorato, Donadoni ha già lavorato come modella e hostess (con alcune presenze da comparsa in tv) ed è iscritta alla facoltà di Scienze della comunicazione d’impresa e società. Nel 2002 un'altra giovcane residente in valle San Martino, la calolziese Barbara Bonaiti, era approdata alle fasi finali di Miss Italia, pizzandosi ai primi posti e conquistando il titolo di "Miss Gambissime".

