Dopo Mandello confermato anche il mercato di Calolzio

Questa mattina si è tenuto il mercato settimanale a Mandello, e domani toccherà a quello di Calolziocorte. Nonostante l'allerta anticoronavirus gli ambulanti saranno dunque presenti nella mattinata di martedì 25 febbraio sul lungoadda del Lavello.

La notizia è stata ufficializzata poco fa dagli assessori Luca Caremi e Cristina Valsecchi. Quest'ultima, che ricopre anche la carica di presidente di Confcommercio Valle San Martino e Olginate, ha fatto sapere che la scelta è maturata nella mattinata di oggi in accordo con le associazioni di categoria, il Comune e gli ambulanti stessi.

«Domani il mercato di Calolzio sarà aperto e gli ambulanti potranno svolgere il loro lavoro - spiega Cristina Valsecchi - Abbiamo avuto l'ok del sindaco che si è confrontato con il Prefetto per avere il via libera in merito allo svolgimento del mercato. L'ordinanza regionale prevede infatti che ogni Comune, in accordo con la Prefettura, possa permettere, dopo un'attenta valutazione della situazione specifica e sempre tenendo conto degli obiettivi di sicurezza, lo svolgimento di attività di questi tipo».