Anche i condomini partecipano all'asta benefica per la Maglia Rosa

A Monte Marenzo anche i condomini si mobilitano per sostenere la raccolta fondi a favore degli ospedali lecchesi e lo fanno unendo le loro forze per vincere l'asta benefica con la Maglia Rosa del Centenario.

L'iniziativa solidale è stata promossa dopo che - alcuni giorni fa - l'Area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo aveva deciso di sostenere la proposta della Fondazione Comunitaria del Lecchese "Aiutiamoci" per la raccogliere fondi da destinare ai presidi ospedalieri della nostra Provincia, duramente impegnati a fronteggiare gli effetti devastanti del Covid-19.

«La nostra decisione era stata quella di mettere all’asta la prestigiosa Maglia Rosa del russo Denis Menchov, vincitore del Giro d’Italia del Centenario, anno 2009 - ricorda Angelo Fontana a nome della Polisportiva - La nostra speranza è stata fin da subito quella di vedere tante persone, o gruppi, pronti a partecipare a questa gara di solidarietà. I più generosi avranno in regalo la Maglia Rosa. Per sollecitare le donazioni abbiamo rivolto un invito a partecipare a quanti abitano nei condomini, anche per sfatare un luogo comune sbagliato: non è vero infatti che nelle riunioni di condominio si è sempre un po’ litigiosi, anzi, di fronte a una emergenza come il Coronavirus c'è chi ha dimostrato di sapersi unire nella solidarietà partecipando con convinzione alla raccolta fondi. Ringraziamo, pertanto, i residenti dei condomini della via della Pace, Prato della sorte, e della Levata frazione di Monte Marenzo che hanno parteciparo all'asta benefica. Confidiamo - conclude Fontana - che questa esperienza possa essere imitata da altri e in altri comuni».

Anche per loro vale il regolamento seguente.

1. Effettuare una donazione alla Fondazione Comunitaria del Lecchese mediante bonifico presso Intesa Sanpaolo IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286 – causale: Aiutiamoci.

2. Inviare copia del bonifico effettuato tra il 3 e il 20 aprile 2020 alla Polisportiva, indirizzo e-mail: angelofontana50@gmail.com.

Tra quanti avranno inviato copia del bonifico, con una donazione minima di 60 euro, la Maglia Rosa sarà assegnata all’offerta più generosa.