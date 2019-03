Che orgoglio: Morbegno incoronata "Città alpina del 2019"

L'Associazione delle città alpine ha consegnato, giovedì sera, il riconoscimento di "Città Alpina del 2019" a Morbegno, con una cerimonia ufficiale tenutasi presso l'Auditorium cittadino.

«Sono orgoglioso di questo importante titolo - ha commentato l'assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni della Regione Lombardia, Massimo Sertori - poiché rappresenta una straordinaria vetrina internazionale, non solo per la città ma per l'intera Provincia di Sondrio e tutta la Lombardia».

«La Città di Morbegno - ha continuato il valtellinese Sertori - ha dimostrato di essere in grado di mettere in atto politiche finalizzate allo sviluppo sostenibile e di incentivare misure per la protezione del territorio alpino. Inoltre si è distinta per un particolare dinamismo commerciale e culturale, reso possibile anche grazie al miglioramento della viabilità

stradale».

«Un ringraziamento particolare - ha aggiunto Sertori - lo devo rivolgere al sindaco Andrea Ruggeri per aver raccolto la sfida e per l'impegno profuso in questi anni. Ha creduto nelle potenzialità del territorio e colto gli stimoli, alimentando costantemente la collaborazione con le Regioni alpine».

«Si tratta di un punto di partenza - ha concluso l'assessore Sertori - che porterà la città del Bitto ad essere protagonista delle Alpi».