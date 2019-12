Arte e fotografia per le mostre 2020. Piazza: «Abbiamo portato qui grandi artisti in questi cinque anni»

Si apre un nuovo anno ricco di proposte espositive che troveranno spazio nelle sedi museali cittadine di Palazzo delle Paure e della Torre Viscontea. Grazie al calendario messo a punto dal Comune di Lecco attraverso il Sistema Museale Urbano Lecchese, l’arte e la fotografia, internazionale e del territorio, accompagneranno il visitatore alla scoperta dei grandi autori, di correnti, luoghi e nuovi artisti, tra tradizione e contemporaneità.

Palazzo delle Paure

La stagione delle “Grandi Mostre” promosse da ViDi a Palazzo delle Paure, inaugurata nel 2018 dalla fotografia di Robert Doisneau e dalla pittura dell’Ottocento lombardo e proseguita nel 2019 con la retrospettiva sulla fotografa Berenice Abbott e dalla mostra, in corso fino al 19 gennaio, dedicata ai Macchiaioli. Storia di una rivoluzione d’arte, proporrà nel 2020, ad aprile, la mostra Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures, dedicata al “maestro del brivido”, con le foto dai set dei suoi capolavori, da Psycho a Gli Uccelli, alla Finestra sul cortile, provenienti dagli archivi della Universal. Da definire invece un’ulteriore mostra che sarà allestita ad ottobre.

Da febbraio ad aprile, tra le due grandi mostre, sarà invece visitabile un’esposizione dedicata al nostro territorio, realizzata dall’Associazione Giuseppe Bovara, Manzoni nel cuore. Manzoni e i Promessi Sposi nelle collezioni private lecchesi. Al piano terra di Palazzo delle Paure troverà spazio da marzo ad aprile la mostra Il filo rosso, dedicata alla ricerca sui movimenti femministi a Lecco, in collaborazione con il Liceo ArtisticoMedardo Rosso; a maggio la mostra Raccontare le vie, in occasione della rassegna Monti Sorgenti, realizzata dal CAI sezione di Lecco. Nel periodo natalizio, la tradizionale Mostra di presepi e diorami verrà allestita dalla sezione di Lecco dell’Associazione Italiana Amici del Presepio.

All’interno della fototeca di Palazzo delle Paure sarà realizzata a giugno la mostra fotografica collettiva Il fiume Adda. Di immagine in immagine, tra tempo e luce e a dicembre la mostra di Luigi Erba, con le nuove donazioni fotografiche dell’autore.

Torre Viscontea

La Torre Viscontea inaugurerà la stagione delle mostre a febbraio con il fotografo Stefano Pensotti, narratore di storie e proseguirà ad aprile con Fogli di viaggio. Treni differenti, la mostra sulla deportazione curata da ANPI.

A giugno appuntamento con la seconda edizione di Lecco in Acquarello, una settimana di workshop e attività con i maestri acquarellisti, che coinvolgerà gli studenti del Liceo Artistico Medardo Rosso. Sempre a giugno sarà allestita la mostra collettiva d’arte I temi dell’arte: la figura e il nudo, curata dall’associazione Heart - pulsazioni culturali di Vimercate.

A settembre, nell’ambito della rassegna Immagimondo, l’associazione Les Cultures, proporrà la mostra fotografica legata ai temi del viaggio, dei luoghi, delle culture.

Ad ottobre Omaggio al maestro Vittorio Martinelli, un’esposizione a cura di VitArte Lecco, con le opere del maestro e degli artisti di Vicolo del Torchio, tra ritratti, paesaggi e nature morte. L’anno si concluderà a dicembre con Giuseppe Giudici che esporrà la sua personale di fotografia.

Piazza: «Emozionata per quest'ultima presentazione»

Simona Piazza, assessore comunale alla cultura reduce dalla fresca celebrazione di un matrimonio a Palazzo Bovara, esordisce così in sede di presentazione: «Sono emozionata perché questa è la mia ultima presentazione. Nel corso dei tre anni di collaborazione con ViDi, abbiamo coniugato la mostra fotografica con il cinema puntando su un’esposizione dedicata al Alfred Hitchcock. Palazzo delle Paure 2020 vedrà due importanti mostre fotografiche nella fototeca, tra dicembre e marzo 2021 ci sarà una mostra di Luigi Erba, sostenitore dei musei cittadini a cui ha donato parte della sua collezione. Tradizionale sarà la mostra dei presepi tra dicembre e maggio, preceduta dalla mostra de “Il filo rosso” sui movimenti femministi, che abbiamo realizzato in collaborazione con il Medardo Rosso, e dalla mostra di Monti Sorgenti. Voglio ringraziare di cuore Barbara Cattaneo, con cui abbiamo ottenuto grandi risultati nel corso di questo periodo. Abbiamo portato qui grandi mostre, portando i lecchesi nei nostri musei. La città ha un grande potenziale, va fatta crescere. Grazie a tutti quelli che si spendono per far crescere la cultura in città».

Barbara Cattaneo, direttrice del Sistema Museale Lecchese, ha un auspicio che non nasconde: «Sono emozionata anch’io, non per fare la nostalgica ma vorrei che Simona portasse avanti il sodalizio che abbiamo costruito anche oltre il 2020. Palazzo delle Paure nasce alla fine del 2012 e in sette anni, che sono pochi per farsi conoscere, abbiamo ottenuto risultati soddisfacenti. La declinazione che abbiamo dato alla fotografia dà largo spazio alle acquisizioni e a un progetto relativo alle immagini sull’Adda, anche alla Torre Viscontea la prima mostra, di Stefano Pensotti, sarà di tipo fotografica e relativa ai suoi reportage. In seguito apriremo una mostra in collaborazione con l'Anpi, con la quale collaboriamo da tantissimi anni, relativa alla deportazione e realizzata da Federico Bario. Con il Medardo Rosso, e in collaborazione con Fabriano, porteremo qui autori importanti a livello internazionale nell’utilizzo dell’acquerello; in contemporanea si terranno anche dei workshop. Con l’associazione Heart entreremo nel circuito “I temi dell’arte”; progetto che si articola in diverse sedi. Con Los Cultures consolidiamo la nostra partnership e approfondiamo il tema di cammino e ricerca. Concludiamo l’anno con Giuseppe Giudici, che conosciamo per la presenza sul territorio e la sua impostazione nelle fotografie d’arte, inoltre sta creando anche un linguaggio proprio e vedremo cosa ci vorrà proporre».

«C’è un programma veramente nutrito, negli ultimi anni Lecco ha mostrato una crescita esponenziale nell’interesse e nella qualità delle mostre - spiega Fabio Sanvito di ViDi (Visit Different) -. E’ sotto gli occhi di tutti che eventi come la mostra de “I Macchiaioli” danno un passo diverso a questo Palazzo. La sinergia permette di ottenere risultati fondamentali, c’è un’amministrazione che investe e altrettanto lo fa il privato con le sue risorse. Per noi è molto importante la didattica, vorrei ringraziare anche l’assessore Clara Fusi per il supporto datoci in tal senso. Hitchcock ha girato la seconda parte del suo film del 1925 in questi luoghi, lo sapevate? Non penso ci sia altro da aggiungere rispetto alla mostra a lui dedicata, se non che è curata da Gianni Canova».

