Attesa spasmodica per la Guzzi V85 TT: 8.000 test prenotati in tutta Europa

L'attesa per la Moto Guzzi V85 TT è ormai spasmodica. Non solo a Mandello, patria dell'Aquila, ma ormai in tutto il mondo. Come riportato dal cronista mandellese Claudio Bottagisi sul suo blog, sono già 8.000 i guzzisti da tutta Europa che hanno prenotato un "test ride" in anteprima sin dal prossimo mese di marzo, quando l'ultimo modello sarà disponibile nei concessionari.

La produzione, nello stabilimento di Via Parodi, è scattata ufficialmente nella giornata di mercoledì 6 febbraio. Dopo il primo modello uscito dalla fabbrica, è arrivata anche la "benedizione" del sindaco Riccardo Fasoli: «Speriamo - ha commentato sulla sua pagina Facebook - che sia la prima di tantissime». La V85 TT segna il ritorno della Casa dell'Aquila nel settore dell'enduro da turismo. L'attesa per questa nuova creatura Guzzi è enorme, palesata dagli appassionati (e dagli addetti ai lavori) sin dalla presentazione andata in scena lo scorso settembre al Guzzi Open House e a Eicma 2018.

Sul portale aperto ad hoc si sono registrate migliaia di visite di motociclisti interessati alla scheda tecnica della Guzzi V85 TT. Chi ha prenotato il "test ride" vive principalmente in Italia, Germania, Regno Unito, Francia, Austria e Spagna. C'è la possibilità anche di effettuare un preordine dagli Stati Uniti.

Le caratteristiche tecniche

Pura ed essenziale nelle forme, moderna, robusta, completa nella dotazione e con un carattere forte, la V85 TT è la prima "Classic Enduro" pronta per accompagnare sia nei tragitti di tutti i giorni sia verso la strade più avventurose grazie al suo nuovo motore da 80 CV. «Da sempre Moto Guzzi - si legge nella scheda sul sito dedicato - interpreta la concezione più pura e originaria del viaggio, dove l'uomo e la motocicletta, in perfetta simbiosi, partono verso la scoperta di luoghi unici e inaspettati. La V85 TT è dedicata proprio a tutti quei motociclisti che amano puntare il dito sulla mappa e partire, senza fermarsi quando finisce l'asfalto».

