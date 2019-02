Moto Guzzi V85 TT, ci siamo quasi: ecco quanto costerà

L'attesa sale. La Moto Guzzi V85 TT dovrebbe essere disponibile nei concessionari alla fine del mese di febbraio, con il prezzo indicato dalla casa madre: come riporta il portale specializzato Inmoto.it, 11.590 euro (franco concessionario). L'ultimo modello della casa dell'aquila sarà disponibile in due colorazioni: blu opaco e giallo/bianco.

La produzione della classic enduro Guzzi - scattata ufficialmente lo scorso 6 febbraio - ha già mandato in visibilio i fan: sono oltre ottomila i "test ride" prenotati in tutta Europa, non solo dall'Italia ma anche da Germania, Regno Unito, Francia, Austria e Spagna.

La V85 TT segna il ritorno della Casa dell'Aquila nel settore dell'enduro da turismo. L'aspettativa per questa nuova creatura Guzzi è enorme, palesata dagli appassionati (e dagli addetti ai lavori) sin dalla presentazione andata in scena lo scorso settembre al Guzzi Open House e a Eicma 2018.

Le caratteristiche tecniche

Pura ed essenziale nelle forme, moderna, robusta, completa nella dotazione e con un carattere forte, la V85 TT è la prima "Classic Enduro" pronta per accompagnare sia nei tragitti di tutti i giorni sia verso la strade più avventurose grazie al suo nuovo motore da 80 CV. «Da sempre Moto Guzzi - si legge nella scheda sul sito dedicato - interpreta la concezione più pura e originaria del viaggio, dove l'uomo e la motocicletta, in perfetta simbiosi, partono verso la scoperta di luoghi unici e inaspettati. La V85 TT è dedicata proprio a tutti quei motociclisti che amano puntare il dito sulla mappa e partire, senza fermarsi quando finisce l'asfalto».