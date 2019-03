Moto Guzzi organizza esclusivi "test drive" per provare la V85 TT

Il suo successo, a poche settimane dal lancio, è già strepitoso e sta contribuendo a rilanciare il marchio Moto Guzzi nel mondo. Parliamo della nuova "classic enduro", la V85 TT, che sarà possibile provare in esclusivi "test drive". Nei prossimi mesi, infatti, in collaborazione con i concessionari ufficiali, la Casa dell'Aquila promuoverà un fitto calendario di eventi, in ognuno dei quali sarà presente anche, ma non solo, la tanto attesa V85 TT.

Appassionati delle due ruote, non perdete l'occasione di vivere "una giornata tra amici": è possibile partecipare all'evento preferito. Il calendario stilato da Moto Guzzi è in continuo aggiornamento per arrivare vicino a ogni appassionato. È comunque sempre possibile, sul sito ufficiale o da un concessionario, prenotare il proprio test ride.

Nel frattempo la stampa specializzata ha già rilasciato recensioni entuasiastiche sul nuovo modello Guzzi. «Bella ed efficace su strada, perfetta per viaggi in relax. Ha un motore tutto nuovo che spinge forte ai medi e anche agli alti regimi, la dotazione elettronica è completa e le finiture curate. Su strada è comoda e maneggevole» ha scritto InSella, mentre Due Ruote ha "battezzato" così la V85 TT: «Piace sin dai primi metri, per il motore corposo e facile, oltre che per la guida sincera. In più, è curata nei dettagli e ha una buona elettronica».

Il calendario degli eventi Guzzi (in aggiornamento)