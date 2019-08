"Museo della Fornace": educazione ambientale per grandi e piccini durante la "Sagra"

Durante lo svolgimento della Sagra delle Sagre 2019, dall'10 al 18 agosto, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, Ente gestore del Parco Regionale della Grigna Settentrionale, organizzerà, come di consueto, alcune attività di educazione ambientale per grandi e piccini con laboratori didattici naturalistici, filmati, foto, esposizione di oggetti antichi e molto altro ancora. Il tutto all'interno del nuovo Spazio "Museo La Fornace", ricavato recentemente dalla ristrutturazione della vecchia fornace di Prato Buscante.

L'apertura dello spazio è prevista sabato 10 agosto alle ore 10,45 (dopo l'inaugurazione della Sagra). Gli orari, negli giorni di apertura della Sagra, saranno dalle 10 alle 19. Dalle 14.30 alle 18.30, lo spazio museale della Fornace ospiterà anche i laboratori agricoli e geologici del Parco Grigna Settentrionale. L'ingresso è libero. Le attività e le esposizioni sono state curate da Tecla Bertarini (naturalista), Stefano Belloni (naturalista) e Sabrina Iannaccone (geologa).

«La Comunità Montana prosegue, anche per il mese di agosto, nel presentare attività e visite guidate nel nuovo spazio museale, sempre nuove, al fine di stimolare la curiosità anche di chi ha già visitato nelle precedenti aperture il museo - ha dichiarato il Presidente della Comunità Montana e del Parco della Grigna Settentrionale Carlo Signorelli - Vogliamo che questo spazio sia dinamico sia per attività che per gli oggetti presenti, il tutto reso possibile anche grazie alla disponibilità di provati e altre realtà museali. Sarà anche un'occasione per amministratori e cittadini per visitare o rivisitare il nuovo spazio allestito».