"Nameless" da record: in cinquantamila in Valsassina per la tre giorni musicale

E' sceso il sipario anche sulla settima edizione del "Nameless Music Festival", uno dei più grandi festival dedicati a Electro Dance Music, hip-hop, trap e house, tenutosi ancora una volta nella cornice di via Fornace Merlo a Barzio. Tra i settantasei artisti annunciati figuravano Steve Aoki, celebre dj di ritorno nel Lecchese dopo la presenza della prima edizione, Carl Brave, Alison Wonderland, Achille Lauro, Ernia, Mk, Nitro, Rkomi, Salvatore Ganacci e molti molti altri.

"Nameless" per cinquantamila persone

Stando ai dati diffusi dall'organizzazione, sono state cinquantamila le persone che hanno fatto i loro ingressi all'interno degli ottantamila metri quadrati dell'area del festival, un record assoluto rispetto alle ultime edizioni. Partita nel 2013 dall'area spettacoli viaggianti di Lecco, la tre giorni è cresciuta in modo esponenziale, attraendo giovani da ogni parte d'Italia e anche dal resto dell'Europa, volenterosi di ascoltare la musica di alcuni degli artisti più in voga della scena.

Ridotti all'osso gli episodi negativi: i carabinieri hanno arrestato un trentenne a causa della rapina commessa ai danni di una giovane, mentre una ventina di persone sono state denunciate per guida in stato d'ebbrezza; non tanta roba, tutto sommato, per una manifestazione che sta avendo un generale feedback positivo anche da parte dei non frequentatori.

L'esibizione di Steve Aoki