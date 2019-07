Nameless, ufficializzato il cambio di location: il festival si trasferisce ad Annone Brianza

Ora è ufficiale: il Nameless Music Festival 2020 si terrà ad Annone Brianza. Dopo le indiscrezioni, quindi, è stato messo nero su bianco il chiacchieratissimo trasferimento, dopo cinque anni, dall'area Sagra delle Sagre di Barzio alla Brianza lecchese per l'ottava edizione. Decisione logica per una manifestazione che ha toccato le cinquantamila presenze nel 2019 e avrebbe avuto pochissimi margini di manovra per continuare con la debordante espansione. L'area scelta, come comunicato, è quella, enorme, della Poncia.

Il Nameless si trasferisce: addio Barzio, si va ad Annone

La decisione è stata resa nota attraverso la pagina Facebook, congiuntamente all'annuncio della messa in vendita dei biglietti per il prossimo anno (30 maggio-2 giugno):

Non è mai facile lasciare la casa in cui si è cresciuti: Barzio e la Valsassina resteranno per sempre nel nostro cuore. È però un passo necessario per diventare grandi.

Vi presentiamo la nostra nuova location: un’area di 200.000 m2 immersa nel verde ai piedi delle Prealpi e dei laghi di Pusiano e Annone, nelle immediate vicinanze della SS36 Milano/Lecco! NMF20, ci vediamo ad Annone!

Fumagalli: «Area più grande di Coachella e Tomorrowland»

La volontà, sempre più chiara, è quella di diventare un punto di riferimento sempre più riconosciuto sul panorama europeo. A parlarne brevemente, su Facebook, è Alberto Fumagalli, Ceo&Founder di Nameless Srl: