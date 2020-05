Coronavirus, anche il Nameless getta la spugna: «Ci rivediamo nel 2021»

Non si terrà prima del 2021 la prima edizione del Nameless Music Festival ad Annone Brianza. Il noto festival musicale, originariamente previsto per quattro giorni a cavallo tra maggio e giugno 2020 alla Poncia, era stato già spostato ad agosto per la nota emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 in Lombardia e nel resto del mondo. Dopo qualche settimana l'organizzazione ha deciso di annullare l'edizione in arrivo, comunicandolo attraverso un messaggio postato su Facebook.

L'edizione 2021 si terrà tra il 29 maggio e il 1 giugno 2021.