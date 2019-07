Il Nameless cambia location, Fumagalli: "E' sempre difficile fare scelte così"

Il Nameless saluta Barzio e la Valsassina. Dopo cinque anni di proficua convivenza, infatti, il grande festival musicale lascerà l'area della Sagra per trasferirsi altrove, forse nella Brianza lecchese, e poter far conto su spazi più adeguati alla continua crescita dei partecipanti. Cinqutantamila, lo ricordiamo, sono state le persone che si sono recate in valle solo un mese e mezzo fa, un numero enorme e destinato crescere ulteriormente, ma verosimilmente non più sostenibile nell'attuale zona. La notizia del trasferimento, in attesa di comunicati ufficiali previsti per i prossimi giorni, la dà Alberto Fumagalli, CEO di Nameless Srl.

Fumagalli: "Sempre difficile fare queste scelte"

L'organizzatore capo del festival ha scritto un breve post su Facebook per ufficializzare, di fatto, lo spostamento del festival e rivelare anche qualche emozione: "Ho letto di tutto nelle ultime ore.. La verità è una sola: tutto ruota intorno all’esigenza continua di migliorarsi e migliorare i servizi offerti. E devo essere sincero: è sempre difficile fare delle scelte come questa quando c’e di mezzo il cuore. Grazie Barzio, Grazie Valsassina, sono stati 5 anni incredibili. Ora è tempo di una nuova grande sfida, presto vi sveleremo tutto".

Sui social, intanto, il parere è unanime: per la Valsassina e Lecco, su cui si riversava un indotto stimato in circa tre milioni di euro, è una perdita enorme.