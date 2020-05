Negozi aperti in Lombardia dal 18 maggio, Fontana: «Per noi ok, aspettiamo governo»

Quando riaprono i negozi di Lecco? Per il momento non c'è una data certa, anche se la squadra del governatore Fontana vuole riaprire bar, ristoranti, parrucchieri ed estetiste e tutte le attività per le quali era prevista una ripartenza per il 18 maggio. La risposta, definitiva, dovrebbe arrivare nelle prossime ore in seguito a un incontro con il governo. Lo ha detto il presidente della regione Attilio Fontana ai microfoni del TgR nella serata di venerdì 15 maggio.

«Stiamo aspettando un incontro con il governo anche per definire i dettagli. In linea di massima, da parte nostra, ci sarà la disponibilità ad aprire tutte le attività commerciali, ad aprire i bar e i ristoranti — ha chiosato Fontana —. A condizione che vengano applicate delle norme che, da un lato, garantiscano la sicurezza da un punto di vista sanitario e, dall'altro, siano realizzabili. Condizioni che consentano alle attività di poter svolgere il loro lavoro».

Fonte covidanalysis.it

«È stata una giornata intensa — ha continuato Fontana —, credo che l'idea che oggi ho proposto ai governatori è stata quella di invertire il problema. Cioè che ci sia una nostra proposta, come Regioni, al governo su come ripartire e sulle modalità di comportamento».

Affrontando il discorso sulle tempistiche Fontana ha dichiarato: «Se il governo recepirà la nostra proposta si potrà dare comunicazione. Stiamo facendo un passo molto deciso per dare la possibilità di ripartire alle attività, e le regole che verranno dettate dovranno essere rispettate in maniera estremamente rigorosa».