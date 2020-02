Riconoscimento alle attività: sedici nuovi negozi storici selezionati da Regione Lombardia

Regione Lombardia ha aggiunto 246 nuove attività storiche e di tradizione alle 2011 imprese che già sono inserite nello speciale elenco regionali. Tra queste nuove attività, identificate dal primo provvedimento del 2020 dell'assessorato allo Sviluppo economico, 131 sono i negozi storici, 72 i locali storici e 43 le botteghe artigiane storiche. Sedici i nuovi negozi storici della provincia di Lecco.

Negozi storici: i requisiti

Regione Lombardia riconosce negozi, locali e botteghe storiche caratterizzate dalla continuità nel tempo, per almeno 40 anni, della gestione, dell'insegna e della merceologia offerta, e da altri fattori, quali la collocazione in strutture di pregio e la conservazione di arredi e attrezzature storici.

«Siamo orgogliosi di queste attività - ha detto l'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli - che sono la storia delle nostre più belle tradizioni». Di seguito l'elenco delle nuove attività storiche suddivise per province.

Lecco

- Abbadia Lariana, Bar Grignetta (1968), Storica attività

- Bellano, La Darsena (1969), Storica attività

- Casargo, Milly Abbigliamento (1945), Storica attività

- Casargo, Acerboni Ferro Battuto (1969), Storica attività artigiana

- Casargo, Bar Sport (1952), Storica attività

- Casargo, Ristoro Alpino Monte Basso (1977), Storica attività

- Casargo, Macelleria Manzolini (1970), Storica attività

- Casargo, Ristorante Dell'albergo Alpino (1956), Storica attività

- Colico, Tognini (1969), Storica attività

- Lecco, Onoranze funebri Galli (1971), Storica attività

- Lecco, Ristorante Nicolin (1967), Storica attività

- Lecco, Hair Moda (1969), Storica attività artigiana

- Molteno, Modeline (1957), Storica attività artigiana

- Olginate, Corti Ottica & Foto (1949), Storica attività

- Olginate, Alvaro Enzo parrucchieri Lui e Lei (1958), Storica attività artigiana

- Valmadrera, Tentori Tutto Sport (1967), Storica attività

Bergamo

- Albino, Trattoria Moro (1961), Storica attività

- Albino, Gastronomia Morotti (1955), Storica attività

- Albino, Enoteca (1962), Storica attività

- Bergamo, Bottega Della Chiave (1969), Bottega Artigiana storica

- Bergamo, Macelleria Lussana (1954), Storica attività

- Bergamo, Gioielleria Ruggieri (1970), Storica attività

- Bergamo, dal 1938 Leidi Raviolificio Gastronomia (1938), Storica attività

- Bergamo, Paolo Fiori (1978), Storica attività

- Bergamo, Bar Circolino (1961), Storica attività

- Bossico, Ristorante Sette Colli (1961), Storica attività

- Bottanuco, Alimentari Pasinetti (1949), Storica attività

- Brignano Gera D'Adda, Bar Ristorante San Rocco (1973), Storica attività

- Castelli Calepio, Fratus Tende (1974), Storica attività artigiana

- Cene, Cicli Moto Bazzana (1937), Storica attività

- Chiuduno, Macelleria Finazzi (1952), Storica attività

- Colere, Cooperativa di consumo Colere (1920), Storica attività

- Lallio, Facchinetti Angelo srl. (1976), Storica attività

- Nembro, Ottica Ceroni (1973), Storica attività

- Osio Sopra, Panificio Testa (1939), Storica attività artigiana

- Rovetta, Macelleria Pezzoli (1954), Storica attività

- Sarnico, Bar Centrale (1970), Storica attività

- Selvino, Ristorante Sorriso (1975), Storica attività

- Seriate, Da Franco (1979), Storica attività

- Serina, La Taverna Rottigni (1941), Storica attività

- Stezzano, Bar Company (1965), Storica attività

- Telgate, Trattoria del Bersagliere (1974), Storica attività

- Trescore Balneario, Parimbelli abbigliamento (1925), Storica attività

- Trescore Balneario, Enoteca Rizzi (1973), Storica attività

- Treviglio, De Pascalis Barbieri (1953), Storica attività artigiana

- Treviolo, Macelleria Carminati (1966), Storica attività

- Treviolo, Panificio Finazzi (1975), Storica attività artigiana

- Urgnano, Ristorante al Santuario (1979), Storica attività

- Zanica, Ortofrutta Valietti (1969), Storica attività

Brescia

- Brescia, Teco (1964), Storica attività artigiana

- Brescia, Ottica Zanardelli (1967), Storica attività

- Brescia, Farmacia Tita (1973), Negozio storico

- Brescia, Ottico Belleri (1947), Storica attività

- Brescia, Farmacia Schiavo (1978), Storica attività

- Brescia, Libreria Ferrata (1969), Storica attività

- Brescia, Adrian Pam (1975), Storica attività

- Brescia, Durosini (1970), Storica Attività

- Brescia, Micheletti Francesco (1968), Storica attività

- Chiari, Anna Turotti acconciature (1967), Storica attività artigiana

- Chiari, Parrucchiere Beppe (1971), Storica attività artigiana

- Chiari, Acconciature Sbardolini (1965), Storica attività artigiana

- Chiari, Ferramenta Martinazzi (1952), Storica attività

- Chiari, Zerbini Calzature (1953), Storica attività artigiana

- Darfo Boario Terme, Foto Ferrari (1958), Storica attività

- Darfo Boario Terme, Bar Nazionale (1927), Locale storico

- Desenzano Del Garda, Piva Maria (1974), Storica attività

- Edolo, Jolly Bar (1957), Storica attività

- Gardone Riviera, Abbigliamento Lori (1970), Storica attività

- Gardone Riviera, Gioielleria Mariani (1967), Negozio storico

- Ghedi, Gioielleria Godenzi (1971), Storica attività

- Ghedi, Ferrari (1953), Storica attività

- Ghedi, Marcello (1946), Storica attività

- Ghedi, Casalinghi Maifredi - 'Il Negozio della Pizzi' (1927), Storica attività

- Ghedi, Grande Baresi Rino Dei Fratelli Baresi Snc (1955), Storica attività

- Iseo, Foto Simonetti (1951), Storica attività

- Iseo, Fenaroli Alfio (1974), Storica attività artigiana

- Lonato, Il Rustichello (1978), Storica attività

- Montichiari, Photogek Fenaroli (1976), Storica attività artigiana

- Montichiari, Central Market (1972), Storica attività

- Montichiari, Perini Market (1950), Storica attività

- Montichiari, Ferramenta Angelo Danesi (1972), Storica attività

- Montichiari, Lanfranchi Gioielli (1957), Storica attività

- Montirone, Bar Mary (1958), Storica attività

- Orzinuovi, Baggio 1920 (1927), Storica attività

- Orzinuovi, Forneria M&L alimentari (1962), Storica attività artigiana

- Rezzato, Ottica Faustini (1979), Storica attività

- Rezzato, Macelleria Liberini (1961), Storica attività

- Rovato, Ferramenta Stazione (1975), Storica attività

- Rovato, Renato & Bruno acconciature (1977), Storica attività artigiana

- Rovato, Forneria Zoli (1965), Storica attività artigiana

- Rovato, Bocchi Sport (1972), Storica attività

- Sale Marasino, Arredamenti Guerini (1969), Storica attività

- Sale Marasino, Ristorante Orazio (1904), Locale storico

- Sale Marasino, Osteria Pastina (1974), Storica attività

- Sale Marasino, Elettrodomestici Turra (1965), Storica attività

- Sale Marasino, Trattoria Portole (1971), Locale storico

- Sale Marasino, Fioreria Daffini (1979), Storica attività

- Salò, Bar Italia (1920), Locale storico

- San Gervasio Bresciano, Salumeria Forneria Micheli (1973), Storica attività

- Sulzano, Trattoria Santa Maria (1966), Storica attività

- Sulzano, Ristorante dell'albergo Aquila (1966), Storica attività

- Tremosine, Alimentari Girardi (1952), Storica attività

- Urago d'Oglio, Caffè Milano (1912), Storica attività

Como

- Brunate, Ristorante dell'Albergo Bellavista (1963), Storica attività

- Como, Da Pietro Ristorante Bar Tavola Calda (1955), Storica attività

- Como, Bianco Corredo (1966), Storica attività

- Como, Maspes (1954), Storica attività

- Como, Trattoria Del Mosè (1977), Locale storico

- Gravedona Ed Uniti, Gelateria Olmo (1952), Storica attività

- Moltrasio, Bar Trattoria della Cooperativa Moltrasina (1970), Storica attività

- Mozzate, Gioielleria Fugazzi Bocciarelli (1958), Storica attività

Cremona

- Casale Cremasco-Vidolasco, Bar Ristorante Arpini (1968), Storica attività

- Castelleone, Ristorante Pizzeria Bar Vapore (1967), Storica attività

- Castelverde, Trattoria Franca E Luciano (1967), Storica attività

- Crema, Farmacia Centrale (1972), Storica attività

- Crema, Macelleria Ubbiali (1962), Storica attività

- Cremona, Tabaccheria Scaglia Ivan (1979), Storica attività

- Cremona, Pasticceria Sanremo (1971), Storica attività

- Cremona, Pozzi Ottici (1958), Storica attività

- Cremona, Visionottica Bonardi (1970), Storica attività

- Cremona, Scaramuzza (1963), Negozio storico

- Isola Dovarese, Arcari Arredamenti (1976), Negozio storico

- Pandino, Osteria Degli Amici (1964), Storica attività

- Pessina Cremonese, Bar Ristorante dell'autista (1975), Storica attività

- Rivarolo del Re ed Uniti, Panificio Casalani (1973), Storica attività

- Spino d'Adda, Gala Hair House (1977), Storica attività artigiana

Lodi

- Codogno, Squintani Oreficeria Orologeria (1945), Storica attività artigiana

- Lodi, Dell'Era Abitare (1955), Storica attività

- San Rocco Al Porto, Panificio Rebecchi (1974), Storica attività artigiana

- Santo Stefano Lodigiano, Alimentari Bossi (1958), Storica attività

- Tavazzano Con Villavesco, Trattoria Del Cacciatore (1977), Storica attività

Mantova

- Borgo Mantovano, Dalla Libera Luigi (1967), Storica attività

- Curtatone, Trattoria da Mario (1973), Storica attività

- Curtatone, Squassoni Salumi (1963), Storica attività

- Gonzaga, Ottica Giemme (1979), Storica attività

- Guidizzolo, Universo Centro Moda (1960), Storica attività

- Mantova, Bertoi Sport (1966), Storica attività

- Mantova, Caffè alla Pace (1960), Locale storico

- Mantova, Fototecnica Teodori di Alberini Silvana (1976), Storica attività

- Mantova, Pub Chez Vous (1969), Storica attività

- Mantova, Numismatica Alex Filatelia (1979), Storica attività

- Marcaria, Ferramenta Beccari Mario (1980), Storica attività

- Porto Mantovano, Bar Sport (1968), Storica attività

- Quistello, Chiavelli Bruna (1958), Storica attività

- Quistello, Pasticceria Gelateria e Caffè (1980), Storica attività artigiana

- Rodigo, Ristorante Pizzeria Rendez Vous di Mondini Lorenzo (1968), Storica attività

- Roncoferraro, Comparini Nicola (1952), Storica attività

- Roverbella, Savioli Orologeria Oreficeria (1963), Storica attività

- Roverbella, Bar Edicola Ferrari (1977), Storica attività

- Sabbioneta, Mobilificio Mantovani (1950), Storica attività

- Sabbioneta, Atena Caffè Pasticceria Gelateria (1976), Storica attività artigiana

- San Benedetto Po, Arredamenti Truzzi (1954), Storica attività

- San Benedetto Po, Ara Ricambi (1978), Storica attività

- San Giorgio di Mantova, Arvati Pane (1923), Storica attività artigiana

- Solferino, Pasticceria Arcobaleno (1939), Storica attività artigiana

- Sustinente, Al Barachin (1951), Storica attività

- Suzzara, Memi Moda (1968), Storica attività

- Viadana, Dolce Salato (1960), Storica attività

- Viadana, Forno Scaglia (1961), Storica attività

- Viadana, Anversa Carla (1963), Storica attività

Milano

- Abbiategrasso, Piva (1964), Storica attività

- Abbiategrasso, Oreficeria Fugazzi (1955), Storica attività

- Abbiategrasso, Cartoleria Ruboni (1933), Storica attività

- Abbiategrasso, Bar Della Coop Rinascita Abbiatense (1964), Storica attività

- Bareggio, Marco Grassi (Mg) (1955), Storica attività

- Castano Primo, Canziani (1937), Storica attività

- Cuggiono, Salumeria Cattaneo (1970), Storica attività

- Gaggiano, Bar del Circolo La Novella 73 (1977), Storica attività

- Lainate, Antica Osteria San Bernardino dal 1922 (1922), Storica attività

- Legnano, Trattoria da Jole (1960), Storica attività

- Magenta, Ideal Pub (1967), Storica attività

- Melzo, Castelli Gioielleria 1962 (1962), Storica attività

- Melzo, Ottica Castelli (1962), Storica attività

- Milano, Il Salotto (1979), Storica attività

- Milano, Barbiere (1959), Storica attività artigiana

- Milano, Macelleria Maggio di Biassoni (1922), Storica attività

- Milano, Panetteria (1968), Storica attività

- Milano, Rossignoli (1945), Negozio storico

- Milano, Malvisini Gioielli (1959), Storica attività artigiana

- Milano, Pasticceria Gelateria Confetteria Caffetteria (1978), Storica attività

- Milano, Mariotti Milano Dal 1908 (1978), Storica attività artigiana

- Milano, Arti Grafiche Baraggia Tipo - Litografia (1966), Storica attività artigiana

- Milano, Devoti (1942), Storica attività

- Milano, Alvisi (1978), Storica attività artigiana

- Milano, Ceratina 1919 (1957), Storica attività

- Milano, Panino Giusto (1979), Locale storico

- Milano, New Gibson American Bar (1977), Storica attività

- Milano, Luigi Porro Orafo (1938), Storica Attività

- Milano, Grand Cafè & Tre Marie (1978), Locale storico

- Nerviano, Da Angelo (1975), Storica attività

- Novate Milanese, Bar del Circolo 'Sempre Avanti' Angelo Airaghi (1954), Storica attività

- Pioltello, Balistreri (1969), Storica attività

- Pioltello, Cantine Salina (1939), Storica attività

- Vignate, Osteria Cascina Bianca (1961), Locale storico

- Vittuone, Drogheria Bolchi (1911), Storica attività

Monza e Brianza

- Meda, Tanzi (1956), Storica attività

- Monza, Colombo (1928), Storica attività

- Seveso, Parrucchieri Perego dal 1956 (1956), Storica attività artigiana

- Varedo, Cavallini (1946), Storica attività

- Villasanta, E. Colombo Pret A Porter (1951), Storica attività

Pavia

- Gambolò, Pasticceria Elena (1970), Storica attività artigiana

- Mortara, Pizzeria Santa Lucia (1961), Storica attività

- Varzi, Crosina Impianti (1972), Storica attività artigiana

- Varzi, Figini Snc (1965), Storica attività

Sondrio

- Aprica, Bar Ristorante Barbasch (1963), Storica attività

- Aprica, Caffè Carving (1939), Storica attività

- Ardenno, Bar Ristorante dell'Albergo Innocenti (1974), Storica attività

- Bormio, Bassi Bormio (1937), Storica attività

- Bormio, Lumina (1960), Storica attività

- Bormio, Pasticceria Pozzi (1970), Storica attività

- Caspoggio, Negrini Andrea (1964), Storica attività artigiana

- Chiesa In Valmalenco, Ristorante dell'Albergo Tremoggia (1976), Storica attività

- Dubino, Crai Di Niscioli Giacomo (1979), Storica attività

- Dubino, Ferramenta De Giacomina (1952), Storica attività

- Grosotto, Panetteria Tognoli (1927), Storica attività

- Madesimo, Osteria Vegia (1975), Locale storico

- Piantedo, Panificio Pasticceria Pedroncelli (1969), Storica attività artigiana

- Poggiridenti, Macelleria Nobili (1962), Storica attività

- Ponte In Valtellina, Osteria Sole (1957), Storica attività

- Sondrio, Trattoria Cima 11 (1965), Storica attività

- Sondrio, Caffe Tourist (1963), Storica attività

- Sondrio, Florio Folini (1952), Storica attività

- Tirano, Oreficeria Damiani 1927 (1968), Storica attività

- Tirano, Edicola Rinaldi (1927), Storica attività

- Tirano, Ristorante Marianna (1941), Storica attività

- Tirano, Panificio e Pasticceria Della Pona Daniele e C. (1973), Storica attività artigiana

- Villa Di Tirano, Alimentari (1955), Storica attività

Varese

- Azzate, Nicora (1939), Storica attività

- Busto Arsizio, Marmonti (1970), Storica attività

- Busto Arsizio, Lavanderia Bogni Enrica (1955), Storica attività artigiana

- Busto Arsizio, Colnaghi Gomme (1951), Storica attività artigiana

- Busto Arsizio, La Fayette (1978), Storica attività

- Cardano Al Campo, Rigolio Arredamenti (1954), Storica attività

- Cocquio Trevisago, Acconciature Dino di Marcomini Guido (1946), Storica attività artigiana

- Ferno, Osteria San Martino (1975), Storica attività

- Gallarate, Pasticceria Fratelli Gnocchi (1959), Storica attività artigiana

- Gallarate, Il Forno Salmini (1969), Storica attività artigiana

- Gallarate, Ottica Garzolino (1945), Storica attività

- Gallarate, Drogheria Enoteca Croci dal 1925 (1956), Negozio storico

- Gallarate, We For You Parrucchiere ed Estetica (1978), Storica attività artigiana

- Varese, Casa della Pantofola dal 1971 (1971), Storica attività

- Varese, Polleria De Molli (1960), Storica attività

- Varese, Gigante (1967), Storica attività

- Varese, Nuovo Bar Pasticceria Gelateria (1977), Storica attività

- Varese, Bar del Circolo di Capolago (1968), Storica attività

- Vergiate, Edicola Cartoleria Cardani (1938), Storica attività.