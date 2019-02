Milano, ragazzi in coda per tutta la notte e al gelo per le nuove Nike: «Si rivendono a mille euro»

Non è la prima volta che accade. Anche la notte tra il 6 e il 7 febbraio decine di ragazzi hanno passato la notte in coda e al gelo - con temperature tra -1 e 0 gradi - per comprare un paio di scarpe. Succede a Milano, ancora al negozio NikeLab St18 di largo La Foppa, angolo via Statuto. La notizia è stato riportata dai colleghi di MilanoToday.it.

Quanto costano le Nike Air Max 90: "Fino a 1.000 euro"

Anche questa volta lo stupore dei passanti non ha mancato di scatenare commenti ironici in giro per la rete. "Processione religiosa", ha scritto qualcuno.

Si tratta in realtà, per molti di loro, anche di una questione di soldi. Le scarpe, le Air Max 90 in edizione limitata, in negozio le vendono a 160 euro mentre fuori non si trovano per meno di 500 euro. Si possono arrivare a vendere fino a 1.000 euro, spiegano i giovani. Per questo sono disposti anche a farsi più di 12 ore di coda notturna.

Coda per una paio di scarpe a Milano

E' dovuta intervenire anche la polizia, un po' per prevenzione, un po' perché al momento dell'apertura delle porte del negozio, alle 10 del mattino, succede che tra i ragazzi rimasti in coda ci siano momenti di tensione, come l'ultima volta.

A dicembre era successa la stessa cosa per conquistare un paio di Off-White x Nike Air Force 1 "Black" & "Volt", la scarpa esclusiva firmata dal designer Virgin Abloh per il colosso americano. Ad agosto scorso le scene erano state praticamente le stesse, sempre fuori dal Nike di via Statuto. Quella volta i ragazzi, che avevano dovuto fare i conti con il caldo torrido, avevano "lottato" per le "Off white Presto".