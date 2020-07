Le vie del centro si animano: un successo la prima Notte Bianca dopo l'emergenza

Pienone per le vie del centro di Lecco: la prima Notte Bianca post-covid ha fatto centro.

Sabato sera il capoluogo ha vissuto il momento finora più animato dalla fine dell'emergenza, sempre nel rispetto delle regole di distanziamento sociale che hanno reso impossibile l'organizzazione di dj set e musica per tutti.

C'è stato spazio, però, per l'esibizione di "Rock e i suoi fratelli" in Piazza Garibaldi, e in Via Cavour di Vale e Steve dalla terrazza. La maggior parte delle persone, ancora, indossa la mascherina anche all'aperto, a dimostrazione che il ritorno alla normalità è sempre graduale e non immediato.

Apertura straordinaria dei musei fino alle 23, con il nuovo allestimento del Museo manzoniano e la recente inaugurazione della restaurata Cappella dell'Assunta. Importante inoltre il momento vissuto al Planetario: sono tornate infatti le conferenze, anche se per ora all'esterno della struttura, di fronte a Palazzo Belgiojoso, con un rigidissimo protocollo anti-covid. Una cinquantina di appassionati, fra cui molte famiglie con bambini, ha assistito alla conferenza "Il cielo d'estate" tenuta dal divulgatore astrofilo Loris Lazzati di "Deep Space" e dall'astrofisica Mary Ravasio.

