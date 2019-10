Regione Lombardia riconosce cinque nuove attività storiche in provincia di Lecco

Sono cinque le nuove attività storiche in provincia di Lecco che potranno fregiarsi del titolo assegnato da Regione Lombardia.

Nel dettaglio, si tratta di queste attività: Calco, Perego Abbigliamento (1944), Negozio Storico/Storica Attività; Casatenovo: Casabella (1953), Negozio Storico/Storica Attività; Lecco: La Tradizionale Casa Di Lucia (1942), Locale Storico/Locale Storico; Ristorante Pizzeria Bella Napoli (1969), Locale Storico/Storica Attività; Sirone: Macelleria Salumeria Vismara (1949), Negozio Storico/Storica Attività. Queste cinque si aggiungono alle 76 già presenti nel nostro territorio.

Piazza: «Straordinario valore sociale»

A formulare le congratulazioni ai titolari delle attività il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Piazza. «Puntare sulla tradizione è fondamentale per costruire il futuro, il riconoscimento di queste attività commerciali è il segno che tradizione e innovazione procedono molto bene insieme» commenta. «Lo scorso febbraio abbiamo approvato una legge regionale per salvaguardare e valorizzare le botteghe storiche e artigiane della Lombardia - continua l'esponente forzista - con cui sono stati stanziati 900mila euro nel triennio 2019-2021. Il valore sociale che queste attività innescano nei nostri centri storici e nei quartieri delle nostre città è di un'importanza straordinaria. Infatti Regione Lombardia già nel 2009 si è dotata di un Registro regionale dei luoghi storici del commercio, che comprende 1.756 imprese lombarde storiche con più di 50 anni di attività» spiega il consigliere.

Mattinzoli: «La legge è un passo avanti»

In tutto, Sono 198 le nuove attività storiche e di tradizione sul nostro territorio. In questi giorni Regione Lombardia, in particolare l'assessorato allo Sviluppo economico guidato da Alessandro Mattinzoli, ha terminato l'iter per il loro riconoscimento.

«Tengo a ricordare un passaggio storico avvenuto nello scorso mese di febbraio - ha dichiarato Mattinzoli - il Consiglio Regionale all'unanimità ha approvato la legge proprio per salvaguardare e valorizzare le botteghe storiche e artigiane della Lombardia. Quindi, per la prima volta, entrano a pieno titolo anche gli artigiani lombardi che tanto hanno realizzato e realizzano per la nostra regione in Italia e nel mondo intero».

«Con questa legge - ha concluso l'assessore - si è fatto un ulteriore passo avanti: il livello legislativo permette infatti di sostenerle in modo più efficace anche attraverso incentivi, agevolazioni e sgravi fiscali. Ai negozi e attività commerciali già nel Registro regionale dei luoghi storici del commercio si aggiungeranno le altre imprese storiche, che potranno essere riconosciute grazie alla legge regionale approvata».