Trenord, arrivato il nuovo Donizetti: al via i test sulla rete ferroviaria lecchese

È arrivato a Milano nella giornata di martedì 4 febbraio il primo treno Pop/Donizetti di Trenord. Il fatto è stato annunciato da Trenord attraverso il suo profilo Instagram. Il convoglio, realizzato da Alstom power per percorrenze veloci, non entrerà subito in servizio: prima saranno necessari dei test.

In totale saranno 40 i treni Pop/Donizetti che entreranno a far parte della flotta Trenord nei prossimi anni; entro giugno, comunque, dovrebbero entrarne in servizio 10. I convogli serviranno soprattutto il bacino lecchese e, come comunicato dalla Regione, "consentiranno di migliorare e performance di linee (Valtellina, Valchiavenna, Lecco Bergamo Brescia) che oggi sono molto al di sotto dei valori medi di puntualità del servizio ferroviario regionale della Lombardia".

Milano, ecco il primo Caravaggio

Nella giornata di lunedì 3 febbraio, invece, è entrato in funzione sulla linea S11 il primo treno Caravaggio di Trenord. Entro giugno saranno 5 i treni Caravaggio in servizio sulle linee lombarde.