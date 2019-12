In vigore dal 15 dicembre il nuovo orario di Trenord: i dettagli

Due nuove corse Milano Centrale-Como-Chiasso e la regolarizzazione del servizio sulla linea; la riorganizzazione del collegamento Milano-Paderno in seguito alla riapertura al traffico veicolare di Ponte San Michele. Queste le principali novità per il territorio lecchese previste dal nuovo orario del servizio ferroviario di Trenord, che entrerà in vigore domenica 15 dicembre.

Ulteriori informazioni sulle modifiche di orario previste sono disponibili sul sito internet di Trenord, trenord.it, e sull'App Trenord. Di seguito le principali modifiche previste per il territorio lecchese e limitrofo.

Linee RE10 Bellinzona-Chiasso-Como-Milano Centrale

Grazie all’attivazione di due nuove corse e alla regolarizzazione dell’orario, dopo mesi di variabilità dovuti a lavori sul versante svizzero, il servizio sulla linea sarà completato in modo da offrire – integrandosi al servizio TILO – un collegamento ogni 30 minuti fra Milano Centrale e la Svizzera.

Dal 15 dicembre saranno effettuate le nuove corse 25200 (Milano Centrale 7.05-Como San Giovanni 7.47), che circolerà nei giorni feriali, e 25336 (Milano Centrale 21.43-Chiasso 22.29), che circolerà tutti i giorni.

Secondo il nuovo cadenzamento orario i treni da Milano Centrale partiranno ogni ora al minuto .43, dalle 6.43 alle 21.43 (a esclusione delle corse in partenza alle ore 10.43 e 11.43) i treni arriveranno nella stazione di Milano Centrale al minuto .17, ogni ora dalle ore 7.17 alle ore 21.17 (a esclusione delle corse delle 10.17 e 11.17)



S11 Chiasso-Como-Milano Porta Garibaldi-Rho

Sarà invariato il servizio sulla linea, che prevede un treno ogni 30 minuti per direzione, a eccezione delle seguenti corse che modificheranno l’itinerario.

La corsa 25018 (Milano P. Garibaldi 6.09-Como S.Giovanni 7.11) terminerà il viaggio a Como, invece che a Chiasso. I viaggiatori potranno proseguire il viaggio in direzione Chiasso a bordo del treno 25506, che ferma a Como alle ore 7.24.

La corsa 25084 (Milano P. Garibaldi 22.39-Como S.Giovanni 23.41) terminerà il viaggio a Como, invece che a Chiasso. I viaggiatori potranno proseguire il viaggio in direzione Chiasso a bordo del treno S10 25148, che ferma a Como alle ore 23:46.

La corsa 25227 non partirà più da Chiasso ma avrà origine da Como S. Giovanni (Como S. Giovanni 7.48 - Milano P. Garibaldi 8.53-Rho 9.17) e circolerà da lunedì a venerdì.

La corsa 25027, non partirà più da Chiasso ma avrà origine da Como S. Giovanni. Nei giorni festivi e il sabato la corsa partirà da Como S. Giovanni alle 7.48 e terminerà il viaggio a Milano Porta Garibaldi alle 8.51 anziché Rho.

Linea Bergamo-Carnate-Milano: variazioni sulla tratta Milano-Paderno

Gli orari del collegamento ferroviario Milano-Paderno subiranno modifiche per regolarizzare il servizio, favorendo la continuità di viaggio con i bus navetta e i treni Calusco-Bergamo in seguito alla riapertura al traffico veicolare del Ponte San Michele.

Nei giorni feriali i treni da Milano in direzione Paderno partiranno ogni ora al minuto .01. Fra le ore 5.31 e le ore 9.01 e fra le ore 16.01 e le ore 20.01 i treni partiranno ogni 30 minuti. Nei festivi da Milano partirà un treno ogni ora dalle ore 6.01 alle ore 20.01

Nei giorni feriali i treni da Paderno in direzione Milano partiranno ogni ora al minuto .22. Fra le ore 6.22 e le ore 9.22 e fra le ore 16.22 e le ore 20.22 i treni partiranno ogni 30 minuti. Nei festivi da Paderno partirà un treno ogni ora dalle ore 6.22 alle ore 21.22

Linea S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano

La corsa 5139, ex 5141, partirà da Milano Porta Garibaldi alle 12.44, arrivando a destinazione a Besana alle ore 13.44.

La corsa 5148, ex 5150, partirà da Besana alle ore 14.15, arrivando a destinazione a Milano Porta Garibaldi alle ore 15.16.