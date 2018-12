Curry e Lebron non sono mai stati così vicini: inaugurato lo store Nba a Milano

Steph Curry, LeBron James e James Harden sbarcano a cinquanta chilometri da Lecco. Non in carne e ossa, ma quasi... Ha aperto a Milano, con inaugurazione nel pomeriggio di martedì 4 dicembre, il nuovo "Nba store" a San Babila, nella Galleria Passerella. Una vera e propria pacchia per gli appassionati di pallacanestro, in particolare del basket a stelle e strisce.

Si tratta di una novità assoluta non soltanto per il territorio italiano, ma in tutta Europa, a conferma di un brand, quello della Nba, sempre più appetibile anche nel Vecchio Continente.

Lo store è grande 290 metri quadrati ed è esattamente uguale a quello storico sulla Fifth Avenue a New York, con l'ingresso caratterizzato dalla vetrate e tre piani dedicati all'abbigliamento rigorosamente griffato Nba. Gli appassionati vi possono trovare di tutto, dalla canotte delle squadre alle scarpe, dai giocattoli ai prodotti da collezione, senza dimenticare la possibilitò di personalizzare gli oggetti preferiti.

All'apertura del 4 dicembre era presente Dino Radja, giocatore dei Boston Celtics e per tre anni alla Virtus Roma prima del grande salto in Nba.