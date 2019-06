Spicchio di Lario "blindato": Barack Obama e famiglia ospiti di Clooney

Un altro vip sulle rive del Lario. Questa volta una delle personalità più note e influenti al mondo. Strettissime misure di sicurezza e divieti caratterizzano in questi giorni l'arrivo della famiglia Obama a Laglio, sul Lago di Como, ospiti di George Clooney a Villa Oleandra.

Insieme alle figlie Sasha e Malia, l'ex presidente Usa e la moglie Michelle dovrebbero arrivare a Laglio, secondo indiscrezioni, venerdì 21 giugno 2019 per trascorrere il weekend sul lago, mentre il ritorno dei padroni di casa, con gemellini al seguito, è atteso in queste ore.

Imponente il cordone di sicurezza messo a punto per l'arrivo di Barack Obama e famiglia: attesi probabilmente a Malpensa con un volo privato, dovrebbero arrivare con un corteo di auto blindate direttamente a Villa Oleandra.

Off limits tutta l'area che circonda gli edifici di proprietà di Clooney, così come il parcheggio antistante la villa. In vigore anche il divieto di transito ai natanti nello specchio di lago davanti alla villa, con pattugliamenti delle forze dell'ordine in tutta la zona. Da capire se sarà chiusa al traffico la Vecchia Regina davati alla Villa, anche se non è escluso il monitoraggio del passaggio dei veicoli in quel tratto di strada.