Salvati dalla morte a dicembre, oggi i cigni sono una meraviglia del Lago di Oggiono

Sono cresciuti e stanno bene, dopo avere rischiato seriamente di non esser più insieme. Se i cigni che oggi sguazzano - bellissimi e fieri - nel Lago di Oggiono sono sette, devono ringraziare un gruppo di persone che lo scorso inverno salvò la vita a uno degli esemplari. Una storia toccante che tutti vorremmo diventasse la "normalità".

I fatti risalgono al 7 dicembre 2018. Una famiglia a passeggio con il proprio cane avvista un cigno, ancora cucciolo, in difficoltà: fili da pesca si sono attorcigliati attorno al becco e sulla zampa. Scattano così le operazioni di soccorso da parte delle persone sul posto (non c'è il tempo per aspettare l'intervento del servizio faunistico), molto complicate, fino a quando un pescatore interviene con un "retone" bloccando il cigno e libreandolo dalle corde.

La vicenda dello scorso dicembre ha molto colpito i frequentatori del Lago di Oggiono e le persone che amano e rispettano gli animali. Perché è vero che esistono uomini che abbandonano rifiuti sulla spiaggia e in acqua, e corde da pesca che rischiano di uccidere i cigni e altri esemplari di fauna selvatica, ma anche persone (come il pescatore intervenuto) che non esitano a darsi da fare per aiutarli.

I consigli per rispettare i cigni dei nostri laghi