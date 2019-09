"Wine Trains": al via Olcio e Morbegno in cantina, gli orari dei treni speciali

Prendono il via questa sera "Olcio in cantina" e la XXIV edizione di "Morbegno in Cantina".

Trenord ha previsto un servizio di trasporto straordinario: Acquista il biglietto del treno a tariffa ordinaria e raggiungi le localitò con Trenord per degustare in tutta libertà i vini di Olcio e della Valtellina, accompagnati da salumi e formaggi locali.

Oltre al servizio ordinario, nelle serate di sabato (28 settembre, 5 e 12 ottobre), il servizio sarà garantito anche da alcuni treni speciali serali con destinazione Milano.

SABATO 28 SETTEMBRE 2019 - partenze per Milano ore 23.28 e 23.58

FERMATE TRENO SPECIALE

ore 23.28 TRENO SPECIALE

ore 23.58 Morbegno p. 23.28 p. 23.58 Colico p. 23.41 p. 00.11 Bellano-Tartavalle p. 23.57 p. 00.27 Varenna-Esino p. 00.03 p. 00.33 Mandello del Lario p. 00.17 p. 00.47 Lecco p. 00.29 p. 00.59 Monza p. 00.55 p. 01.25 Milano Centrale a. 01.10 a. 01.40

SABATO 5 e 12 OTTOBRE 2019 - partenze per Milano ore 22.28, 23.28 e 23.58

FERMATE TRENO SPECIALE ore 22.28 TRENO SPECIALE

ore 23.28 TRENO SPECIALE

ore 23.58 Morbegno p. 22.28 p. 23.28 p. 23.58 Colico p. 22.43 p. 23.41 p. 00.11 Bellano-Tartavalle p. 23.09 p. 23.57 p. 00.27 Varenna-Esino p. 23.15 p. 00.03 p. 00.33 Mandello del Lario p. 23.29 p. 00.17 p. 00.47 Lecco p. 23.41 p. 00.29 p. 00.59 Monza p. 00.08 p. 00.55 p. 01.25 Milano Centrale a. 00.22 a. 01.10 a. 01.40

Per raggiungere Morbegno nei giorni di manifestazione o per utilizzare i treni speciali è sufficiente acquistare un biglietto a tariffa ordinaria online sul sito Trenord, in una biglietteria ferroviaria, ai distributori automatici o in una delle rivendite autorizzate. Non occorre alcuna prenotazione.