Olginate conferisce all'unanimità la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Il Comune di Olginate attribuisce la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Quella ufficializzata ieri, mercoledì, in Consiglio, è stata una decisione bypartisan: la proposta della maggioranza civica di area centrosinistra che sostiene il sindaco Marco Passoni è stata votata all'unanimità dall'opposizione di area centrodestra guidata dal capogruppo Riccardo De Capitani, esponente della Lega di Matteo Salvini.

«Olginate ha voluto dare un messaggio chiaro a favore della figura e dell'impegno di Liliana Segre contro ogni forma di odio - ha commentato Passoni - Sono felice di constatare che la scelta sia stata condivisa da tutto il Consiglio. Sui valori e su temi importanti come questo il paese non si divide». La proposta della cittadinanza onoraria alla parlamentare sopravvisuta ad Auschwitz era stata avanzata nella precedente seduta dal Consigliere comunale di "Olginate 2020" Antonio Sartor. A lui è andato il grazie di De Capitani per aver lavorato a un testo condiviso. «A differenza dei testi presentati in altri Consigli, quello proposto a Olginate non aveva riferimenti politici, nè attacchi alla formazione di cui faccio parte o richiami alle polemiche viste in Senato - Il nostro gruppo è contrario all'odio e stima la figura di Liliana Segre, quindi perchè dire no alla cittadinanza onoraria? Per tutti questi motivi abbiamo voluto condividere questa scelta».

Di seguito riportiamo la proposta illustrata, nero su bianco, da Antonio Sartor (area PD come il sindaco) in data 12 novembre con la quale si è aperta la strada al conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Segre.

La proposta del Consigliere Antonio Sartor