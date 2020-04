Infermiera guarisce dal Covid e torna al lavoro in ospedale

«Una nostra concittadina infermiera, guarita e risultata quindi negativa per due volte consecutive al tampone, torna a prestare servizio in corsia. A lei e a tutti coloro che tornano a servire la comunità dopo aver sconfitto il Coronavirus va il mio plauso per il grande senso di responsabilità».

La dichiarazione porta la firma del sindaco di Olginate Marco Passoni che in occasione del consueto punto sulla situazione Coronavirus in paese ha voluto rendere pubblica la bella notizia. Bella per due aspetti: da un lato la gioia della guarigione, dall'altra l'ennesima dimostrazione - tra gli operatori della sanità in prima linea nella lotta al Covid-19 - di un grande senso del dovere e di attenzione ai malati e ai colleghi. L'infermiera lavora all'ospedale Manzoni di Lecco.

Nel rispetto della privacy, il sindaco non rende noto il nome della diretta interessata, ma ci racconta un ulteriore dettaglio che testimonia il valore del suo gesto. «Ieri ci siamo scritti alcuni messaggi nei quali l'operatrice sanitaria mi ha fatto sapere che era pronta a rientrare al lavoro e che avrebbe voluto farlo da subito per poter dare al più presto un sostegno alle sue colleghe stremate in questo periodo di grande impegno per l'emergenza».

Intanto nella giornata di oggi a Olginate sono state segnalate due nuove persone risultate positive al tampone. Sale così a 45 il numero complessivo dei contagiati in paese. La battaglia contro il Covid-19, dunque, continua e non bisogna ancora abbassare la guardia. Ma grazie a gesti come quello dell'infermiera olginatese - e come il suo quello di tanti altri operatori della sanità - la speranza di uscire al più presto dall'incubo diventa sempre più concreta.