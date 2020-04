Olginate sempre più solidale, 30.000 euro raccolti in una settimana

Nei giorni dell'emergenza Coronavirus la cittadinanza olginatese si dimostra estremamente generosa. Sono ben 30.000 gli euro donati in una settimana di attivazione del conto corrente pensato dal Comune, una sorta di fondo solidarietà dove chi vuole può liberamente fare la propria offerta. Ad esso si unisce la "spesa solidale" con la quale i cittadini, grazie alla disponibilità di diversi negozianti, possono lasciare dei beni alimentari quando si recano a fare la spesa, a favore delle famiglie più bisognose: questi acquisti aggiuntivi vengono poi recapitati a domicilio dalla Protezione civile.

E sempre i volontari, nella giornata di oggi, sono al lavoro per consegnare le prime duemila mascherine, suddivise in pacchetti da due. Al momento verranno distribuite (quelle messe a disposizione dalla Regione) a coloro che ne hanno fatto richiesta, ma in queste ore il Comune sta provvedendo a reperirne altre. Intanto il pensiero va a chi sta continuando a lottare contro il Coronavirus: ad oggi i contagiati a Olginate sono saliti a 36, come spiegato nella dichiarazione rilasciata ieri sera dal sindaco Marco Passoni (nella foto sopra insieme a Riccardo De Capitani, capogruppo di opposizione. Entrambi sono al lavoro insieme ai volontari e ad altri colleghi in questi giorni di emergenza).

«La buona notizia è che alcuni degli olginatesi contagiati sono stati dimessi e hanno potuto "riabbracciare" i propri cari. Altri continuano a lottare in ospedale»

«Inizio l’aggiornamento segnalandovi che il numero dei nostri concittadini risultati positivi al tampone sale a 36 - ha fatto sapere ieri sera, mercoledì 8 aprile, il sindaco - La buona notizia è che alcuni di loro sono stati dimessi e hanno potuto “riabbracciare” i propri cari. Altri invece si trovano ancora in ospedale e continuano a lottare».

Il primo cittadino ha quindi parlato della distribuzione delle mascherine e delle iniziative messe in campo in paese. «Nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, inizia la distribuzione a domicilio delle mascherine fornite da Regione Lombardia per coloro che ne hanno fatto richiesta - ha precisato Passoni - Ricordo a tutti che è possibile richiederle contattando il numero 366/6872199 (8:30-12:30 e 14:00-16:00). Queste mascherine non coprono il fabbisogno di tutta la cittadinanza, ma come Comune ne stiamo reperendo altre che verranno messe di volta in volta a disposizione dei cittadini. Inoltre, gli esercizi commerciali del centro paese hanno a disposizione per i clienti che ne sono sprovvisti delle mascherine riutilizzabili confezionate da un gruppo di volontarie parrocchiali. Sempre nella giornata di giovedì 9 aprile si concluderà inoltre l’attività di pulizia e riordino del Cimitero».

C'è anche un servizio psicologico

E poi la buona notizia della grande dimostrazione di generosità. «La raccolta fondi "Solidarietà per Olginate" prosegue, dimostrando che Olginate è prima di tutto comunità, che si aiuta e si dona: ad oggi sono stati raccolti 28.305,00 Euro (la cifra è salita a quota 30.000 oggi ndr). Ringrazio chi ha già donato e chi vorrà donare - ha aggiunto Marco Passoni -

Ringrazio inoltre tutte le persone che stanno aderendo all’iniziativa Spesa Solidale: abbiamo già consegnato le prime spese donate dagli olginatesi. Permettetemi di ringraziare le dottoresse Maria Condina e Isabella Marchetti che si sono rese disponibili per offrire un servizio di supporto psicologico rivolto ai cittadini che ne sentissero la necessità. Vi invito a consultare il sito e la pagina Facebook del Comune per maggiori informazioni e modalità di accesso. Infine, sarò ripetitivo, ma vorrei concludere con un grande grazie ai volontari che si stanno occupando delle consegne a domicilio (spesa e farmaci), della pulizia del cimitero e del confezionamento delle mascherine. Grazie ai factotum che sono pronti a qualsiasi servizio, dall’assistenza telefonica alla preparazione delle spese. Grazie ai commercianti che non ci fanno mancare nulla nonostante le difficoltà del momento».

Proseguono intanto le attività e i servizi coordinati dal Centro Operativo Comunale. I numeri di telefono da contattare in caso di qualsiasi necessità sono:

- 0341 655692 e 0341 655693 dalle 09 alle 13 dal lunedì al venerdì.

- 339 4254425 sempre attivo a qualsiasi orario e in qualsiasi giorno per emergenze.

