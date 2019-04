Olginate: Sp72 chiusa una notte per verifiche strutturali al ponte del torrente Greghentino

Verifiche strutturali del ponte sul torrente Greghentino: dalle ore 22.30 di venerdì 12 aprile alle 5.30 di sabato 13 verrà chiusa al transito la Sp 72 al confine tra Olginate e Valgreghentino. Lo ha reso noto poche ore fa la Provincia di Lecco con una nota a firma di Angelo Valsecchi, dirigente del settore Viabilità e Infrastrutture.

La chiusura al traffico avverrà dunque la notte (fino al termine dai lavori) e interesserà in particolare la tratta di Strada Provinciale 72 “Del Lago di Como” dal Pk 42,560 (intersezione tra Sp72 e via Moronata nel Comune di Olginate) e il Pk 42,660 (rotatoria all’incrocio tra la Sp72 e la Sp57 di Valgreghentino via Fratelli Kennedy, in Comune di Olginate) per l’esecuzione di verifiche strutturali del ponte lungo la Sp72 a scavalco del corso d’acqua. Un provvedimento necessario per garantire le operazioni di controllo in sicurezza, sia per quanto riguarda i tecnici al lavoro, sia per le persone in transito.

Tutti i ponti già sottoposti a controllo a Calolzio con l'utilizzo di pesanti camion

La scelta delle verifiche e della chiusura della strada in notturna è stata presa per cercare di evitare disagi alla viabilità “Quando vi è una consistente riduzione del transito veicolare - si legge nell’ordinanza di Villa Locatelli - nonché l’esistenza di collegamenti viari alternativi rappresentati principalmente dalla Sr 639”, la Lecco-Bergamo. Nelle scorse settimana altre verifiche di sicurezza sui ponti erano state svolte anche nel vicino territorio Calolziese.