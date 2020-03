Il Gruppo onoranze funebri sostiene la Croce Rossa: sempre più attività coinvolte nelle donazioni

Altre sei imprese di onoranze funebri iscritte a Confcommercio Lecco hanno aderito all'iniziativa di solidarietà lanciata la scorsa settimana dal Consiglio direttivo del Gruppo Onoranze Funebri di Confcommercio Lecco. Infatti Vof - Valsecchi Onoranze Funebri di Costa Masnaga, Bemof snc di Bizzanelli Urbano e Maffioli Renzo di Dervio, Castagna Onoranze Funebri di Lecco, Onoranze Funebri Pozzi di Colico, Beretta Onoranze Funebri di Missaglia e Vassena e Rusconi di Valmadrera hanno contattato la presidente del Gruppo, Maristella Carnio, per unirsi e effettuare anche loro una donazione di 200 euro in favore delle attività di alcuni comitati della Croce Rossa Italiana in provincia, che in piena emergenza Coronavirus stanno operando per assistere e fornire assistenza a diverse famiglie del territorio. Le donazioni finora effettuate hanno avuto come destinatari i Comitati CRI di Lecco, Casatenovo, Colico, Merate e Valmadrera.

«Sono grata a tutte le imprese che hanno voluto unirsi a noi consiglieri del Gruppo Onoranze Funebri di Confcommercio Lecco, così come ringrazio i singoli commercianti di altre categorie che mi hanno contattato per aderire - spiega Maristella Carnio - Credo sia un segnale importante di attenzione e vicinanza concreta a quanti operano in ambito sanitario e lavorano in condizioni spesso difficili per fronteggiare una emergenza davvero complessa da gestire: ovviamente la nostra proposta resta aperta a quanti vorranno unirsi nei prossimi giorni. Chiediamo una mano alle imprese associate, ma anche ai singoli cittadini che volessero unirsi a questa nostra iniziativa - aggiunge la presidente Carnio - Insieme a Croce Rossa abbiamo fatto un gruppo di acquisto per un totale di 65.000 mascherine da distribuire tra le varie associazioni di Croce Rossa, Croce Bianca e le imprese funebri del Lecchese unite a quelle della Bergamasca, ormai allo stremo delle forze per l’incredibile numero di decessi».

Una gara di solidarietà nata nel momento in cui erano introvabili le mascherine per gli operatori funebri

La gara di solidarietà è nata nel momento in cui erano introvabili le mascherine per gli operatori funebri. Di fronte a questa necessità, la presidente Carnio ha domandato a Croce Rossa Italiana - Comitato di Casatenovo una fornitura di mascherine per tutelare la salute degli operatori stessi, ottenendo dal Direttivo della CRI di Casatenovo una risposta positiva. Di fronte a questa generosità, il Consiglio delle Onoranze Funebri di Confcommercio Lecco ha così deciso di effettuare una donazione. Scelta confermata con profonda convinzione anche quando alcuni consiglieri sono riusciti ad acquistare da un fornitore locale le mascherine FFP2 e FFP3.