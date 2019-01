Trenord: in vigore sulla Tirano-Milano i nuovi orari per le corse sostitutive in autobus

Sono entrate in vigore oggi, lunedì 7 gennaio 2019, le modifiche relative agli orari di alcune corse autobus sostitutive relative alla linea ferroviaria Milano-Tirano; questo, scrive Trenord, «al fine di migliorare la regolarità del servizio sulla linea».

Corse autobus sostitutive sulla Milano-Tirano: i nuovi orari

In dettaglio, i nuovi orari validi dal 7 gennaio:

da Milano verso Tirano, consultare http://www.trenord.it/media/2344084/tabellare_a3_orizzontale_tirano_pari_var_7_gen_2019.pdf

da Tirano verso Milano,consultare http://www.trenord.it/media/2344087/tabellare_a3_orizzontale_tirano_dispari_var_7_gen_2019.pdf

Per i punti di fermata degli autobus aggiornati http://www.trenord.it/it/circolazione-e-linee/bus-sostitutivi/milano-lecco-sondrio-tirano.aspx

I nuovi orari non sono al momento disponibili su motore orario e l'app [in fase di aggiornamento]. Trenord ha ricordato che «le corse automobilistiche potranno subire delle variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale, inoltre si ricorda che sui bus non è permesso il trasporto di biciclette».

Ritardi sulla Lecco-Milano

Nel frattempo, il treno 5133 (Milano Porta Garibaldi 10:14 - Lecco 11:53) ha viaggiato con 24 minuti di ritardo a causa di un guasto ad un passaggio a livello, di competenza RFI, che ha rallentato la circolazione lungo la linea Lecco-Molteno-Monza-Milano.