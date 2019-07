Altra asta a vuoto: Palazzo Ghislanzoni rimane un bene comunale

Niente da fare. Non sono bastati appelli e open day: anche l'ultima asta per l'acquisizione di Palazzo Ghislanzoni è andata deserta. Alla scadenza del bando indetto per l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Roma, fissata per le 12 di mercoledì 10 luglio, infatti, non sono risultate pervenute offerte. Nessuno si è presentato per versare i poco più di due milioni di euro richiesti dal Comune per la struttura, da tempo disabitata e adibita, in una sua parte, a magazzino comunale.

Il commento dell’assessore al patrimonio del Comune di Lecco Corrado Valsecchi:

“Nonostante l'impegno che abbiamo profuso, nonostante il ribasso a 2,2 milioni di euro certificato dalla perizia dell'Agenzia del Demanio, nonostante le manifestazioni di interesse verbali e i sopralluoghi svolti in queste settimane da diversi operatori, dobbiamo constatare che anche quest’ asta non ha sortito compratori, offerte concrete ed è andata deserta. Sarà mia premura portare in Giunta nei prossimi giorni, alla luce di questo risultato, una valutazione e delle proposte operative per la potenziale valorizzazione o cessione del bene".

