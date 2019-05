Altri Percorsi: risate a non finire con Dario Vergassola

Divertimento e risate, mercoledì sera, al Cineteatro Palladium di Lecco dove è andato in scena per la rassegna Altri Percorsi il cabaret di Dario Vergassola.

Lo spettacolo "Sparla con me " è stato un "cabaret di analisi", un flusso di coscienza all'insegna della comicità, inframezzato da brani esilaranti eseguiti alla chitarra. Il pubblico in sala si è sentito coinvolto e ha apprezzato le battute a valanga, sull'amore, la politica e l'attualità, "sparlando" del mondo dello spettacolo, scandite a ritmo serrato con l'ironia pungente e la parlantina travolgente del comico, autentico mattatore della serata.

La rassegna proseguirà mercoledì 29 maggio con "Musica in scena", il palco del Palladium ospiterà Enrico Ruggeri in concerto: il cantautore milanese presenterà il suo nuovo disco in chiave acustica, quarant'anni di musica dalla new wave al rock per una serata di grande musica.

I biglietti per le serate possono essere acquistati online sul sito www.comune.lecco.it nella sezione Teatro della Società cliccando su “biglietteria” e presso la biglietteria del Teatro della Società il lunedì dalle 14 alle 18 e il mercoledì dalle 10 alle 14. L’acquisto dei biglietti presso il Cineteatro Palladium potrà essere effettuato la sera stessa dello spettacolo solo mediante pagamento in contanti.