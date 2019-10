Palloncino lanciato in Belgio durante i funerali di una diciottenne atterra nel Lecchese

Era stato lanciato durante la cerimonia funebre e ha viaggiato sospinto dalle correnti per circa mille chilometri, portando il ricordo di una ragazza scomparsa a soli 18 anni in giro per mezza Europa.

È toccante quanto accaduto nei giorni scorsi: un palloncino di colore bianco, al quale era legato un messaggio con la foto di Charlotte Gysel, diciottenne belga, le date di nascita (26 gennaio 20101) e di morte (27 settembre 2019), è stato ritrovato sulle montagne lecchesi, al Pian delle Betulle. Era partito pochi giorni prima da Bovekerke, nelle Fiandre occidentali, durante le esequie della sfortunata giovane.

Il palloncino ha concluso il suo lunghissimo volo impigliandosi nella recinzione della pizzeria "La libellula" all'Ultimo Paradiso, nome della località a pochi metri dalla chiesetta degli Alpini del Pian delle Betulle nel comune di Moggio. «Ho trovato il palloncino sulla rete - ha raccontato Giampiero Manzoni, l'uomo che lo ha recuperato, ad Ansa Lombardia - Ho pubblicato le fotografie su Facebook nella speranza che il messaggio potesse arrivare alla famiglia. Sono riuscito a mettermi in contatto con loro, sempre via Facebook, e ho saputo che tutti gli anni vengono proprio in Italia, in provincia di Bergamo».