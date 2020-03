Scomparsa Cazzaniga, il ricordo del Consiglio: «Interpretava la forza di saper ripartire»

Pamela Cazzaniga era una donna oltremodo apprezzata a Valmadrera. Lo era perchè, nonostante le avversità della vita e l'obbligo di dover vivere su una sedia a rotelle, non aveva mai riunciato a vivere e a girare il mondo. Una passione che l'ha condotta in Africa anche in tempi recenti, dove ha contratto un virus tropicale che l'ha sottratta all'affetto dei suoi cari e al lavoro in favore della sua comunità. La notizia, arrivata domenica mattina, ha chiaramente scosso anche il Consiglio comunale, di cui faceva parte: eletta dalle liste di Progetto Valmadrera, si stava occupando dei progetti relativi alle barriere architettoniche ed era apprezzata anche dai gruppi di minoranza Ascolto Valmadrera e Lega-Salvini Premier Valmadrera.

Tutti e tre gli schieramenti l'hanno ricordata con un messaggio.

Progetto Valmadrera: «Porteremo avanti il suo impegno»

Progetto Valmadrera desidera esprimere la propria vicinanza alla mamma Luisella nella triste scomparsa dell’amica e consigliera comunale Pamela Cazzaniga. La ricordiamo con il suo sorriso, che non mancava mai di condividere con tutti, e con la sua forza e passione, che aveva deciso di mettere al servizio della nostra comunità. Porteremo avanti il suo impegno e il percorso intrapreso nel combattere le barriere architettoniche. Signore, ci chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura». E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di noi”. (Papa Francesco)

Ascolto Valmadrera: «Interprete della capacità di ripartire»

Ci sono circostanze che vanno oltre, oltre la possibilità di capire, oltre la possibilità di agire, oltre la possibilità di assimilare. Ci sono eventi che pensiamo lontani, remoti, che non succederanno mai. La storia di Pamela Cazzaniga appartiene da tempo alla nostra comunità, una triste storia che ci ha avvicinato ed unito in un momento altrettanto inimmaginabile. Pamela è stata interprete della forza, della capacità di ripartire, del coraggio, della voglia di fare e di scoprire. Ha visitato e raccontato di tantissimi posti lontani, ha dato un suo personale punto di vista, ha dimostrato che tutto si può fare, che nulla è veramente impossibile se veramente lo desideriamo. Ascolto Valmadrera si unisce alle parole di cordoglio del sindaco Antonio Rusconi, al gruppo di Progetto Valmadrera e si stringe con affetto alla madre Luisella. Ciao "bionda", facciamo che sei partita per uno dei tuoi viaggi meravigliosi?

Buon viaggio cara Pamela. Ascolto Valmadrera

Lega: «Donna di dolcezza e tenacia infinite»

Desideriamo unirci alle parole di cordoglio del Sindaco, Antonio Rusconi, per la prematura scomparsa di Pamela Cazzaniga, consigliere comunale ma soprattutto donna di dolcezza e tenacia infinite.

Il Gruppo Consiliare Lega-Salvini Premier Valmadrera