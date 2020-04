Calolzio, il consigliere Colosimo crea la panchina solidale: «Pensata per chi non ha accesso ai beni primari»

Una "panchina solidale" per dare un po' di conforto in questi giorni di casa. E' l'iniziativa presa dal consigliere comunale Diego Colosimo che, in veste di privato cittadino e insieme al resto della sua famiglia, ha posizionato dei cartelli e delle ceste su una panchina di via Fratelli Calvi, nella città di Calolziocorte. «Io e mia moglie, con mio figlio, abbiamo deciso di messere in pratica l'iniziativa della panchina solidale, rivolta alle persone in difficoltà che non hanno accesso all'acquisto dei beni di prima necessità durante questi giorni di Pasqua», ha spiegato Colosimo.

