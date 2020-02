Valmadrera, inaugurato il nuovo parcheggio di Parè: «Rispondiamo alle esigenze della comunità»

Costato complessivamente 175.000 euro e approvato dal Consiglio comunale nell’ottobre 2018, è stato inaugurato nella mattintata di mercoledì 12 febbraio il nuovo parcheggio di Parè, frequentata frazione di Valmadrera. Realizzato al posto dello spazio sterrato all'esterno dell'asilo "C. Collodi" di via Frà Cristoforo, dispone complessivamente di 47 stalli messi al servizio della scuola materna, ma fruibili - in estate e nei giorni festivi - anche da chi frequenta l’area a lago e da chi utilizza il battello in partenza dalla frazione cittadina.

L’area, prima sterrata, è stata inoltre riqualificata con la pavimentazione, con un nuovo impianto di illuminazione a led e con la realizzazione di pensiline metalliche con pergolati per l’ombreggiatura dei posti auto centrali. E’ stata infine prevista la sistemazione del verde per le aree non pavimentate, la piantumazione di oleandri e platani e la posa di una siepe perimetrale. L’intervento ha permesso anche la modifica dei marciapiedi di Via Bovara sia con lo spostamento della rampa di accesso al nuovo parcheggio sia con l’accesso per disabili all’Asilo "C. Collodi", come illustrato dall'ingegner Giulio Ronchetti.

Nuovo parcheggio di Parè: gli orari

«Si tratta del secondo intervento importante che realizziamo, finanziato parzialmente dalla precedente Giunta - ha spiegato il sindaco Antonio Rusconi -. Il ringraziamento va anche alla ditta che ha realizzato i lavori e ai dirigenti degli uffici pubblici. Disco orario? Non posso farmi voler bene da tutti, quando si decide a qualcuno va bene e a qualcuno no. Al primo posto, però, ci devono essere i bambini, che devono avere lo spazio per andare ed uscire dalla scuola dell'infanzia. Inoltre, parcheggiare e fare cento metri a piedi per andare al ristorante o in riva al lago non fa male. Cerchiamo di rispondere con i fatti alle esigenze della città, inoltre abbiamo cercato di limitare la quantità di asfalto posato per ridurre l'impatto ambientale di questo spazio».

Gli utenti potranno parcheggiare gratuitamente per due ore, dalle otto del mattino alle sei di sera (8-18.00).

Gallery