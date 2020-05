Valmadrera, l'estate si avvicina: realizzata una nuova area parcheggio a Parè

Per far fronte all'afflusso di cittadini e turisti che usufruiscono dell'area a lago di Parè, frazione di Valmadrera, fin dal prossimo fine settimana e per tutta l'estate, durante le giornate di sabato, domenica e festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, sarà disponibile, come parcheggio aperto al pubblico, l'area di proprietà di Lario Reti Holding, affacciata sulla ex strada provinciale 583 e in grado di contenere un totale di 60 posti auto.

«L'accesso all'area, chiusa con cancello durante la notte e nei giorni in cui il parcheggio non è utilizzabile, avverrà solamente dal cancello sulla strada provinciale», spiega l'Amministrazione Comunale valmadrerese.