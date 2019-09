Ascolto Valmadrera, riunione per programmare presente e futuro: «Risposte della maggioranza non ci soddisfano»

Nel corso della settimana si è tenuta l'assemblea di Ascolto Valmadrera, lista civica che ha in Guido Villa e Mauro dell'Oro i suoi rappresentanti all'interno del Consiglio Comunale e nelle varie Commissioni.

Varie le decisioni assunte al termine della discussione. Nello specifico, è stato stabilito che Alberto Vassena coordinerà gli approfondimenti sulla forma giuridica ed organizzativa da dare all'attuale Comitato Cittadini di Ascolto Valmadrera.

Vassema collaborerà con Cristian Piani e Livio Dell'Oro, con l'impegno di rilasciare una proposta entro un mese al gruppo consigliare. Come preannunciato vi saranno tre commissioni interne che si rifaranno ai tre ambiti già previsti in campagna elettorale, Attività, Luoghi e Comunità.

La discussione sulle Commissioni

Per quanto riguarda le Commissioni Consiliari, in ambito di commissione Bilancio Ascolto ha proposto a tutti i membri di adottare il principio della suddivisione equa delle presidenze (una per ogni gruppo consigliare). «Riteniamo - commenta il direttivo - che questo principio sia rispettoso dei risultati ottenuti alle elezioni che hanno visto i tre candidati sindaci all'interno di una forbice di circa 400 voti, nonchè in ottica di rispetto del dovere di controllo e vigilanza dei consiglieri di opposizione.

La maggioranza non ha accettato questa proposta ed ha di fatto rivendicato il diritto di mantenere le tre presidenze e lasciare all'opposizione le tre vicepresidenze, non siamo d'accordo e motiveremo ulteriormente la nostra posizione anche nelle prossime commissioni. Se veramente si vuole il contributo delle opposizioni non si deve avere paura di affidargli delle presidenze, riunirle con le tempistiche corrette e garantire la possibilità di valutare i documenti in modo approfondito prima di affidarli al voto del consiglio comunale. Le critiche sull'operato dell'opposizione sono aria fritta se non si concede il giusto spazio di approfondimento».

Perplessità su Parè

Inoltre, sono emerse delle tematiche da approfondire. Sulla frazione di Parè «ci stiamo chiarendo le idee rispetto a quale sia il disegno che l'amministrazione abbia in mente, a fronte di una nostra richiesta di accesso agli atti ci risulta sia agli atti solo il progetto del Politecnico di Milano sul quale abbiamo moltissime perplessità.

Stiamo preparando una proposta, in termini di linee di indirizzo, da sottoporre ai cittadini di Valmadrera sotto forma di sondaggio, ricalcheremo le linee guida già presentate durante la campagna elettorale, arricchendole con i numerosi spunti che abbiamo ricevuto dai valmadreresi in queste settimane. Rispetto alla nostra interrogazione sullo stato del parco pubblico San Francesco della frazione San Dionigi, ci riteniamo insoddisfatti della risposta. Abbiamo raccolto ulteriori testimonianze di criticità dovute alla scarsa manutenzione del patrimonio pubblico, procederemo presentando le evidenze all'amministrazione perchè riteniamo che costruire senza avere un piano di manutenzione ordinaria sia deleterio. Non è sufficiente, né quantomeno accettabile, accontentarsi di interventi di manutenzione straordinaria, serve un piano condiviso e trasversale a lungo termine, con risorse ben identificabili nel bilancio. Abbiamo raccolto dai presenti ulteriori spunti di riflessione sui quali sono già al lavoro le commissioni interne di Ascolto Valmadrera, presto avremo ulteriori sviluppi».