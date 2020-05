Coronavirus, Parolari sulla ripresa delle attività: «Servono buonsenso e chiarezza»

Mediaset fa capolino a Lecco per parlare con Stefano Parolari. Il commissario provinciale della Lega è proprietario, con la sua famiglia, di un negozio ci camicie nel centro della città. Intervistato brevemente in diretta da "Mattino Cinque" sulla ripresa delle attività, si è così espresso: «Noi siamo abituati a pulire già da prima dell'emergenza Covid-19, molti negozi avranno obbligo e capacità dei prodotti, ho lavorato in galvanica e so quali tipi di prodotti utilizzare. Trattiamo di tessuti da novantanni, ciò che è nuovo non può essere trattato con la candeggina, serve il buonsenso. Dovremo consultarci con i nostri fornitori come prima cosa, poi servirà della chiarezza perchè s'era detto che il virus non si sarebbe attaccato sui virus, mentre oggi passa un messaggio diverso».