Valmadrera, il sindaco Rusconi fa il bilancio di Pasquetta: «Buon livello di responsabilità». Riaperti i Centri di raccolta

E' stato positivo l'atteggiamento dei valmadreresi durante i giorni delle Festività pasquali. A dirlo è il sindaco Antonio Rusconi, che ha commentato il bilancio dei controlli effettuati con il drone dalla Polizia Locale guidata dal Comandante Cristian Francese: diciotto sono sate le persone sanzionate tra sabato e Pasqua dagli agenti al lavoro via terra, nessuna a Pasquetta.

Nel frattempo, come previsto e annunciato, martedì 14 ha riaperto il Centro Raccolta Rifiuti di via Leonardo Vassena:

«Domani mattina, in accordo con i sindaci di Civate e Malgrate, verrà riaperto il Centro Raccolta Rifiuti, con orario ampliato il primo giorno dalle 8 alle 17, la presenza della Protezione Civile e l’entrata di un massimo di 4 macchine per volta. Ma non penso che succede qualche ulteriore catastrofe se si va tre, quattro giorni, una settimana dopo. Se dovessimo verificare un comportamento non responsabile, ci troveremmo costretti a fare diverse riflessioni. In ogni caso, se in attesa, è obbligatorio rimanere in macchina».