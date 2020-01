Pista di pattinaggio, è un gran successo: già staccato il record di presenze

Nel weekend successivo all’Epifania, la pista di pattinaggio in piazza Garibaldi ha toccato le 30mila presenze, andando oltre le 25mila registrate nell’edizione 2018/2019. «Raggiungere con circa un mese di anticipo l’obiettivo di superare il record di presenze dell’anno scorso – racconta Ferdinando Uga, direttore della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL - è stimolante ed emozionante, perché dimostra quanto i lecchesi apprezzino il nostro lavoro, svolto per offrire alla città una struttura di assoluto livello». Considerando che la chiusura della struttura di piazza Garibaldi è prevista per il 10 febbraio, la crescita dell’affluenza si aggira attorno al 25-30% nelle festività e al 10% negli altri periodi. Un velo rosso e festoso continua così a circondare piazza Garibaldi, con pattinatori di ogni età a divertirsi in una pista nuova e professionale, ideata e costruita su misura per i lecchesi. «Il prossimo evento collaterale - aggiunge Uga - è la Giornata dei Nonni e dei Nipoti di giovedì 23 gennaio, con sconti dedicati a tutti i nonni che porteranno i propri nipotini a pattinare sulla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL. Chiuderemo in bellezza il nostro calendario di iniziative sabato 8 febbraio, con le “Chiacchiere golose in pista”».

«La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL– prosegue Ferdinando Uga – è quest’anno “più grande che mai”: così recita il nostro motto di quest’edizione, che riflette l’intenzione di migliorare una struttura già molto amata dai cittadini, come dimostra il record di 30.000 presenze registrato già a gennaio». Un nuovo impianto di illuminazione all’avanguardia e altre accortezze aggiungono ulteriore smalto alla Pista di pattinaggio di Lecco XXL, ideata sia per un pubblico “professionale”, sia per divertirsi in spensieratezza. «Amando molto il pattinaggio e gli sport invernali, i lecchesi sono molto esigenti: per questo abbiamo realizzato una struttura di circa 700 metri quadri complessivi, con più spazio per pattinare sul ghiaccio rispetto all'anno scorso e realizzata su una struttura in legno che permette di posizionarla perfettamente in piano. E, come sempre, affianchiamo questo tipo di esperienza a un calendario di eventi collaterali con un’attenzione particolare ai pattinatori più piccoli».

La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL è aperta al pubblico fino al 10 febbraio dalle 10.30 alle 23 nei giorni festivi e dalle 15 alle 22 in quelli feriali.