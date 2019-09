Valmadrera: in pensione le insegnanti Nadia Colombo e Daniela Cavazzoli, andate in pensione

La Giunta di Valmadrera, riuntasi in via Roma mercoledì 4 settembre, ha ricevuto, per un momento di ringraziamento, due insegnanti della scuola dell’infanzia che hanno concluso con il 31 agosto il loro impegno lavorativo.

Il sindaco Rusconi ha rivolto il suo ringraziamento verso Nadia Colombo e Daniela Cavazzoli, ricordando, insieme all’assessore all’Istruzione Brioni, l’importanza della scuola materna, il fatto che rappresenti il primo incontro del bambino con il mondo della scuola e con il dato educativo, i progetti didattici che qualificano le nostre scuole dell’infanzia e il grazie riconoscente a nome di tutta la comunità.

Oltre vent'anni di lavoro sul territorio

Nadia Colombo, in pensione dopo 42 anni, di cui gli ultimi 24 a Parè alla scuola dell’infanzia, s'è dichiarata “fortunata” perché ha svolto un lavoro che le ha dato tante soddisfazioni e come in questi primi giorni di settembre senta la mancanza del ritorno a scuola con bambini e colleghe. Daniela Cavazzoli, dal 1991 in servizio presso la scuola Paolo VI di Caserta, ha ribadito come, pur potendo tornare a Lecco o più vicino alla sua residenza, abbia sempre voluto rimanere a Valmadrera per il clima positivo di collaborazione con colleghe e famiglie.

In chiusura si è tenuto un semplice brindisi per un grazie riconoscente a chi ha offerto un contributo così importante alla comunità educativa di Valmadrera.