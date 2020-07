Anche Pescate e Vercurago sono comuni covid free

A conferma del fatto che da alcune settimamane i contagi nel Lecchese sono ai minimi termini, in provincia aumentano sempre di più i Comuni che ufficializzano il loro stato "covid free". Tra questi ci sono Pescate e Vercurago.

«Comunico che da oggi Pescate é comune libero da casi di coronavirus e non ci sono piu persone in quarantena, in quanto anche l'ultimo contagiato è risultato negativo al doppio tampone - rende noto il sindaco Dante De Capitani - Complessivamente a Pescate, dall'inizio della pandemia abbiamo avuto 11 casi di contagio, di cui nove persone guarite e due purtroppo decedute».

Sul sito istituzionale del Comune di Vercurago è invece stata pubblicata la nota informativa curata dall'assessore Roberto Maggi. E anche qui ci sono buone notizie.

«In riferimento a quanto comunicato dalla Prefettura mediante bollettini periodici, a Vercurago si sono conclusi gli ultimi casi di sorveglianza domiciliare preventiva (di soggetti negativi al Sars-CoV2) e non vengono segnalati più casi di positività al virus dallo scorso 24 maggio - ha scritto il componente della Giunta Lozza - Una buona notizia che non deve però ridurre l'attenzione alle norme di prevenzione, unica arma al momento efficace che ha portato a questo risultato».

A Pescate due decessi causa coronavirus, sei a Vercurago

L'Amministrazione vercuraghese ha quindi ricordato i dati registrati in paese: 28 positivi a Sars-CoV2 dal 6 marzo, pari allo 0,8% della popolazione (2.817 abitanti). Di questi, 22 persone sono guarite, mentre 6 sono purtroppo decedute.