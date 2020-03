Restrizioni sulla ciclopedonale: a Garlate e Pescate multe fino a 500 Euro

Transenne, controlli da parte della Polizia locale e multe fino a 500 Euro. Con queste misure i Comuni di Pescate e Garlate intendono mettere in atto un'azione di stretta sorveglianza affinché in generale e in particolare nel fine settimana non ci siano violazioni alle disposizioni di legge decise per la lotta al covid-19.

«Bisogna restare in casa il più possibile - ricordano innanzitutto i due sindaci Dante De Capitani e Giuseppe Conti - Se riusciremo a farlo nel modo più completo daremo un grosso contributo alla lotta contro in coronavirus. In questi giorni quindi i vigili del comando intercomunale e i due gruppi di Protezione Civile pattuglieranno i paesi ed il lungolago».

Da sabato in particolare verrà chiuso l'accesso alla ciclabile per chi proviene da altri paesi. «I Pescatesi potranno usufruire del lungolago in caso di necessità individuali e per necessità dei loro animali, per brevi periodi e con distanza interpersonale di almeno due metri per il tratto ricompreso nel Comune di Pescate, i Garlatesi quello dentro i confini di Garlate».

Le ordinanze firmate da Dante De Capitani e Giuseppe Conti prevedono appunto che queste misure siano in vigore a partire da sabato 21 marzo e fino a venerdì 3 aprile compreso.

«Si tratta di un'ordinanza contingibile e urgente che i sindaci possono emettere sui propri territori e che noi prendiamo per motivi di sicurezza e salute pubblica, per chi viola misure come questa la norma prevede una sanzione amministrativa che oscilla dai 25 ai 500 euro - precisa infine De Capitani - Domani, venerdì, appena sarà pronta, invieremo l'ordinanza a Prefetto e Carabinieri».