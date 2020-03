Troppa burocrazia e difficoltà, sindaco e assessori comprano 2.500 mascherine per i cittadini

Troppa burocrazia a carico del Comune per acquistare le mascherine. Sindaco e assessori decidono allora di attivarsi in prima persona per recuperarle e comprarle con i propri soldi allo scopo di metterle al più presto a disposizione di cittadini, lavoratori e volontari del paese. L'iniziativa è stata messa in atto oggi a Pescate nei giorni dell'emergenza Coronavirus. La priorità riguarda chi opera in servizi fondamentali, poi le mascherine andranno anche a tutti i residenti che ne sono sprovvisti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Per bypassare tutte le procedure burocratiche che il Comune deve porre in atto per gli approvigionamenti, i membri della Giunta comunale hanno acquistato direttamente, pagandole di tasca propria, 2.500 mascherine di protezione da mettere a disposizione sia dei dipendenti comunali sia dei volontari, sia della popolazione di Pescate - fa sapere il sindaco Dante De Capitani - L'Amministrazione comunale, anche contando sulle conoscenze internazionali dell'assessore Elio Valsecchi, in questi giorni è impegnata a reperire altre mascherine di tutte le tipologie necessarie. Tutti i pescatesi che in questa emergenza stanno lavorando in attività considerate fondamentali e che non hanno i dispositivi, possono richiedere gratuitamente le mascherine al sindaco telefonando in municipio».