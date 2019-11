La Regione replica a De Capitani: «Stiamo facendo il possibile per abbattere le liste d'attesa»

L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, interviene in merito al problema delle liste d'attesa a Pescate segnalate da un cittadino e ripreso poi dal sindaco Dante De Capitani. Nei giorni scorsi il sindaco aveva criticato i ritardi del sistema sanitario, anche nel Lecchese, in merito a esami e prestazione annunciando la volontà di pagare come Comune il servizio ai propri cittadini bisognosi anche tramite visite private.

«Il problema delle liste d'attesa per esami e prestazioni è un'emergenza nazionale, ma Regione Lombardia lo sta affrontando con sforzi straordinari - Rassicurerò, nei prossimi giorni, personalmente il sindaco di Pescate sulle azioni che stiamo mettendo in campo, affinchè il suo Comune possa destinare le risorse ai servizi che competono direttamente alla sua Amministrazione».

«La visita richiesta è stata effettuata nei tempi consentiti dalla Legge»

Per quanto riguarda il problema delle liste d'attesa a Pescate, Gallera aggiunge: «Comprendo benissimo l'ansia di un padre nei confronti di un'esigenza medica della propria figlia, ma è importante precisare che, in base alla relazione fornita dall'Asst di Lecco, la visita gastroenterologica di cui si sta parlando è stata effettuata in data 11 novembre, entro 13 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta all'Ospedale di Lecco. Non sono stati prescritti, nel corso della visita, ulteriori esami diagnostici o strumentali, ma semplicemente confermata la richiesta di un'ecografia addominale già redatta dal medico di Pronto Soccorso che aveva visitato la paziente. Ciò in occasione di un accesso in codice bianco per la medesima sintomatologia in data 19 settembre 2019 e che la paziente non aveva ancora prenotato».

Il problema delle liste d'attesa

«Regione Lombardia ha strutturato una serie di misure - prosegue l'assessore Gallera - finalizzate al contenimento delle liste d'attesa, che spesso dipendono dall'impossibilità di assumere il personale necessario a causa dei vincoli nazionali molto penalizzanti. Abbiamo investito 15 milioni di euro per sperimentare un nuovo modello organizzativo nelle Ats di Milano e Brescia, acquistando 300.000 prestazioni aggiuntive rispetto a quelle effettuate lo scorso anno. Una sperimentazione che, a fronte dei risultati ottenuti, abbiamo deciso di estendere in tutta la regione già a partire dal prossimo anno. Un passo ulteriore riguarda l'armonizzazione delle prenotazioni, attraverso un unico servizio, per gli erogatori pubblici e privati accreditati. Questo consentirà una migliore gestione delle agende ed eviterà le doppie prenotazioni».

«Ricordo inoltre - conclude l'assessore Gallera - che le normative regionali prevedono che una prestazione venga effettuata nei tempi previsti in base al codice indicato sulla ricetta, da erogatori pubblici o privati accreditati nell'ambito del territorio dell'Ats di riferimento. In caso contrario, la stessa struttura sociosanitaria a cui il cittadino si rivolge per la prenotazione provvederà a fare in modo che la richiesta venga evasa in libera professione prevedendo solo il pagamento del ticket».