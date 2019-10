Dodici scatti per immortalare il Rifugio Sev Pianezzo: premiati i vincitori, a breve arriva il calendario

Sono stati premiati, nella serata di martedì 29 ottobre e nella cornice dell'Auditorium del Centro Fatebenefratelli di Valmadrera, gli undici fotografi che hanno immortalato il Rifugio Sev Pianezzo in dodici scatti. Grazie al concorso fotografico indetto dalla Sev (Società Escursionisti Valmadreresi) nel corso della primavera e terminato a ottobre, sarà possibile realizzare il calendario 2020, all'interno del quale saranno inserite le foto arrivate in finale; la vendita, che sarà attivata a breve, avverrà all'interno del Rifugio e della sede Sev di via Cavour, nel cuore della città. Cinquantasei i partecipanti e centotrentanove le foto arrivate al Direttivo, tutte raffiguranti il Rifugio o la zona circostante, realizzate nel periodo invernale e non.

Soddisfatti il presidente Ivan Anghileri e il suo vice Matteo Crimella: «Nelle nostre intenzioni c'è quella di replicare il concorso, perchè è stato un vero e proprio successo - hanno commentato entrambi -. E' stato bello vedere il coinvolgimento di soli, simpatizzanti e fotoamatori, va detto che abbiamo ricevuto opere di buona qualità tra le nostre mani». A giudicare gli scatti la giuria composta da Anna Masciadri, Alessandro Rigamonti, Marta Colombo e Alessio Volontè, tre giornalisti e un fotografo.

«Valorizzare i nostri luoghi con simili iniziative è importante perchè abbiamo in mano dei veri e propri gioielli», ha commentato il primo cittadino Antonio Rusconi, supportato dal giovane assessore allo sport Marcello Butti: «Sono innamorato di questo luogo, ottima questa iniziativa della Sev». Al termine della premiazione e della proiezione si è tenuto un ricco buffet offerto dai volontari.

Prossimo appuntamento in calendario è quello del 20 dicembre, quando si terrà la tradizionale tombolata: il ricavato sarà destinato al sostegno delle famiglie con bambini autistici.

Concorso fotografico Rifugio Sev Pianezzo: la classifica

Questi gli unidici fotografi scelti dalla giuria