Nuovi interventi di ammodernamento in piazza Affari: ingressi regolati anche dal Telepass

Partiranno lunedì 11 marzo i lavori di installazione, lungo il tratto di accesso al parcheggio di piazza Affari, delle postazioni di ingresso e uscita automatizzate; come già avvenuto in piazza Affari e in via Adda, sarà installato anche il Telepass per il pagamento veloce della sosta. Questo intervento, che risponde all'esigenza e alla volontà di ammodernare la gestione delle aree di sosta cittadine, comporterà una ridefinizione di questa porzione di piazza.

Gli stalli di sosta riservati ai residenti presenti all'interno del parcheggio a pagamento e lungo il tratto di accesso saranno ricollocati al termine dei lavori in lungolario Isonzo, tuttavia da subito, per consentire i lavori, sarà interdetta la sosta lungo la porzione interessata dagli interventi.

Il parcheggio resterà aperto, ma un impianto semaforico provvisorio favorirà in questa fase la circolazione a senso unico alternato.